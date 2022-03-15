ДУМ РТ определило даты уразы 2022 года

В этом году ураза в Татарстане начнется 1 апреля, а завершится 1 мая. На следующий день в республике начнут отмечать Уразу-байрам. Такое решение принято на заседании казыев Духовного управления мусульман РТ, посвященном порядку проведения месяца Рамазан в Республике Татарстан в 2022 году.

«Хазраты приняли богословские решения, касающиеся времени начала и окончания месяца Рамазан, количества ракагатов таравих-намазов, размеров фитр-садаки, фидии и нисаба для выплаты закята», — отмечается в сообщении.

Размер фитр-садака в текущем году равняется 58 тыс. рублей, нисаба для закята — 620 тыс. рублей, минимальный размер фитр-садака (закят аль-фитр — милостыни разговения) — 150 рублей, а для обладателей нисаба закята — 800 рублей.

Помимо этого, при невозможности держать пост и восполнить его в другой день мусульмане могут уплатить фидию, которая установлена в размере 300 рублей за каждый пропущенный день.

Во всех мечетях Татарстана таравих-намаз читается в 20 ракаатов.