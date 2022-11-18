«Экологию не отложишь»: Госсовет Татарстана принял бюджет и вынес «сор из избы»

Бюджет Татарстана на 2023 год приняли депутаты на сессии Госсовета. Парламентарии также подготовили законодательные инициативы в Госдуму и Правительство России для урегулирования обращения с твердыми коммунальными и жидкими бытовыми отходами. Как проходило обсуждение вопросов – в материале «Татар-информа».

Депутаты на сессии Госсовета приняли бюджет Татарстана и подготовили законодательные инициативы для урегулирования обращения с ТКО и ЖБО Фото: gossov.tatarstan.ru

Бюджет приняли большинством голосов, хотя шесть депутатов проголосовали против

Тридцать седьмое заседание Госсовета Татарстана прошло без участия его руководителя Фарида Мухаметшина. Замглавы парламента Юрий Камалтынов объяснил, что спикер отсутствует из-за простудного заболевания, и поручил ему провести сессию. Одним из первых депутаты рассмотрели законопроект о бюджете республики на 2023–2024 годы. Документ ко второму чтению представил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Он рассказал о поправках, которые поступили к проекту и были детально изучены. Депутат пояснил, что некоторые из них отражают расходы федерального бюджета, в основном по субсидиям, с учетом необходимого софинансирования из регионального бюджета.

«В результате объем федеральных средств растет в 2023 году на 9,9 млрд рублей и составит 61,8 млрд рублей. В 2024-м рост на 13,8 млрд рублей, общий объем – 64,5 млрд рублей. В 2025-м увеличение предусмотрено на 15,5 млрд рублей, общий объем составит – 42,7 млрд рублей. Софинансирование со стороны республики обеспечивается за счет перераспределения зарезервированных на эти цели средств бюджета Татарстана по отдельным направлениям. В 2023 году – 1,9 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах – по 2,9 млрд рублей», – сообщил Якунин.

Бюджет был принят в первом чтении на заседании Госсовета в октябре. Тогда его доходы запланировали в объеме 333,9 млрд рублей, расходы — 361 млрд рублей, дефицит — 27,1 млрд рублей. В связи с поправками параметры изменились. Так, доходы на следующий год прогнозируются в сумме 343,9 млрд рублей, расходы – 371 млрд рублей. Дефицит остался прежним – 27,1 млрд рублей.

Проект бюджета подробно обсуждался на парламентских слушаниях, заседаниях комитетов Госсовета. Возможно, поэтому при заключительном рассмотрении по нему был задан только один вопрос. Он поступил от депутата Тахира Хадеева, который поинтересовался, предусмотрено ли в 2023 году субсидирование строительства приютов для безнадзорных собак. «Это вопрос с бородой. Мы не раз его поднимали, но ответа я не увидел. И люди этот вопрос задают», – заявил он.

Якунин ответил, что такой поправки к законопроекту не вносилось. «Специально она внесена не была. Но Правительство еще раз услышало вашу обеспокоенность, и вопрос будет рассмотрен», – сказал он, попросив принять проект закона в целом.

Большинством голосов (70 депутатов) законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов был принят. Хотя шесть парламентариев проголосовали против. Воздержавшихся не было.

Доходы бюджета республики на 2024 год планируются в сумме 367,4 млрд рублей, расходы – 394,6 млрд рублей, дефицит – 27,2 млрд рублей. Бюджет на 2025 год одобрили со следующими параметрами: доходы – 366,9 млрд рублей, расходы – 394,3 млрд рублей, дефицит – 27,3 млрд рублей.

Законопроект о бюджете республики на 2023-2024 годы ко второму чтению представил Леонид Якунин Фото: gossov.tatarstan.ru

«Настолько емкого количества изменений мы не готовили никогда»

Одним из ключевых вопросов заседания стало рассмотрение пакета предложений по «мусорной реформе», или, как назвал его председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин, «мусорного пакета».

В частности, Госсовет направит в Госдуму и Правительство России инициативы по совершенствованию федерального законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными и жидкими бытовыми отходами. Речь идет о законопроекте, которым вносятся изменения в федеральный закон об отходах производства и потребления, а также об обращении к Председателю нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину и главе Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложениями по совершенствованию правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами.

«Почему мы достаточно основательно и длительное время вели эту работу, учитывая все интересы? Мы говорим, что это не только пакет предложений, потому что настолько емкого количества изменений мы не готовили никогда – десять позиций. Если мы не вводим режим прозрачного лицензирования на транспорт, а по регионам, как мы видели, минимум 30% и максимум 90% цены внутри тарифа занимает транспортировка. Поэтому законодательно нужно раскрыть весь тариф и будет понятно, как расходуются деньги», – сказал Тыгин.

По его словам, самым важным в этой законодательной инициативе считается «регулирование института собственности». «Сегодня все мы с вами выкидываем мусор на контейнерной площадке, поручаем регоператору его отвезти и захоронить на полигоне. Переход права не происходит, соответственно, не происходит никакой другой дальнейшей финансовой схемы», – пояснил парламентарий.

Он рассказал, что федеральный закон предлагается дополнить понятиями «строительные отходы» и «зеленые отходы», а также ввести специальную правовую норму регулирования собственности твердых коммунальных отходов — статью «Отходы как объект права собственности». Тыгин добавил, что на муниципальном уровне актуальным остается вопрос содержания контейнерных площадок. Законопроектом предлагается создание и содержание площадок возложить на регоператора. Кроме того, по его словам, предлагается выделить строительные отходы в отдельную группу с определением порядка на региональном уровне.

«Регоператоры готовы заниматься утилизацией зеленых отходов, необходимо законодательно предусмотреть эту возможность. В этих целях проектом предлагается расширить понятие твердых коммунальных отходов», — заявил он.

Александр Тыгин рассказал, что федеральный закон предлагается дополнить понятиями «строительные отходы» и «зеленые отходы» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Экологию не отложишь, какие бы ни были ситуации»

Поддержав проект федерального закона, депутаты перешли к обсуждению обращения в Госдуму и Правительство России по жидким бытовым отходам. Госсовет просит о формировании полноценного цикла обращения с ЖБО: тарификация, транспортирование, очистка, утилизация. Кроме того, парламентарии предлагают ввести государственное регулирование тарифов на услуги нецентрализованной системы водоотведения.

«Что касается жидких отходов жилищ, не подключенных к централизованной системе водоотведения, то законодательно этот вопрос практически не регламентируется. Сегодня отсутствует определенность в вопросах принадлежности жидких бытовых отходов, тарифного регулирования и обязательств транспорта сливать отходы только на объектах очистки», – сказал Александр Тыгин.

Проблема, по его мнению, усугубляется ежегодным ростом ввода индивидуального жилья, который на 1 октября составил 49,1 млн квадратных метров, что на 40% выше показателя аналогичного периода прошлого года. «Для понимания масштаба вопроса – в последние годы в республике дополнительно вводится 15 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства», – заметил Тыгин.

Депутат Фадбир Сафин поинтересовался, если соответствующий закон будет принят, то не произойдет ли повышение тарифа за вывоз отходов.

«Позиция Правительства республики полностью поддержана профильным комитетом: малоэтажное жилье должно иметь локальность в части очистных, добычи воды. Нам не надо тащить с казанского Водоканала в каждый поселок централизованно воду. Нужно делать локальные вещи по добыче, очистке и прочее. Вы будете очень сильно удивлены: если вы дома поставите локальные очистные, то к ним официально прописанных законодательных требований не будет. То есть будет логика доверия к тому, что у вас стоит хорошее оборудование. Но мы знаем случаи с очистными в той же Ореховке, где через пять лет при отсутствии эксплуатации 700 домов стали сбрасывать неочищенные воды на рельеф», – заявил в ответ Тыгин.

Альмир Михеев предложил оставить этот «глобальный вопрос» до «хороших времен» Фото: gossov.tatarstan.ru

Затем слово взял депутат Альмир Михеев, который предложил оставить этот «глобальный вопрос» до «хороших времен». «Сейчас и так специальная военная операция, большое число мобилизованных, из ковида только-только вышли. Мы сейчас вот этот нормативный тариф нарисуем, а к нему потом опять какой-нибудь региональный монополист – регооператор прикрутится. Опять так же будет, как с мусором, — тарифы выросли, а жизнь не улучшили. Может, не время сейчас эту тему трогать?» – подчеркнул он.

«Я не согласен с вашим выводом о том, что не время. Экологию не отложишь, какие бы ни были ситуации. Масштаб горя нам настолько понятен, что не позволяет нам по-другому реагировать», – парировал Тыгин, подчеркнув, что «время уже упустили».

«Если бы вы жили в своем доме и у вас ежемесячно или еженедельно – маленькие дети, стиральная машина. Три, четыре, пять тысяч рублей в руки человеку… Мы не против, может, он законопослушный и добросовестно отвезет на очистные, но, как правило, если мы смотрим материалы Министерства экологии, это ближайший овраг. Мы говорим о том, что нужно формировать систему, где точка А – сбор, точка Б – вывоз. Лицензирование транспорта, ГЛОНАСС – и он уже не сможет его вывалить в овраг. Во-вторых, это уже законно установленный тариф. И если мы видим, как он формируется, он будет обоснован», – пояснил депутат.

Он также добавил, что монополистов в данном случае быть не может, поскольку проводится конкурс. «Мы, наоборот, на регоператора колоссальные обязанности накладываем», – резюмировал Тыгин.

В результате обращение поддержали 64 депутата, еще десять выступили против, а двое воздержались.