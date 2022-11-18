Госсовет РТ попросит Володина и Мишустина урегулировать обращение с жидкими отходами

Госсовет Татарстана попросит Госдуму и Правительство России регламентировать вопросы с жидкими бытовыми отходами (ЖБО). Обращение к Председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Правительства России Михаилу Мишустину о необходимости совершенствования правового регулирования обращения с ЖБО большинством голосов поддержали депутаты на 37-м заседании парламента республики.

«Что касается жидких отходов жилищ, не подключенных к централизованной системе водоотведения, то законодательно этот вопрос практически не регламентируется. Сегодня отсутствует определенность в вопросах принадлежности жидких бытовых отходов, тарифного регулирования и обязательств транспорта сливать отходы только на объектах очистки», – сказал председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

Он озвучил данные статистики, согласно которым в России 65% жилищного фонда оборудовано централизованной канализацией, в сельских населенных пунктах этот показатель достигает всего 18%. В Татарстане показатели чуть выше средних: 70% всего жилищного фонда и 22% – в сельской местности.

«Сбор и вывоз жидких отходов с территорий малоэтажной застройки без централизованной системы водоотведения осуществляется специализированным транспортом. При этом регулирование тарифов на такие, по сути, коммунальные услуги не предусмотрено», – отметил депутат.

Проблема, по его мнению, усугубляется ежегодным ростом ввода индивидуального жилья, который на 1 октября составил 49,1 млн кв. метров, что на 40% выше показателя аналогичного периода прошлого года. «Для понимания масштаба вопроса – в последние годы в республике дополнительно вводится 15 тысяч объектов индивидуального жилищного строительства», – подчеркнул Тыгин.

Ранее правовые отношения, связанные с вывозом жидких отходов, регулировались правилами, утвержденными постановлением Правительства России, а с 1 января 2021 года они утратили силу. Стоимость таких услуг устанавливается сторонами возмездного договора. «Как правило, в коммунальной сфере применяются публичные договоры, чего нельзя сказать о ЖБО. Данное положение дел, когда в условиях неурегулированности тарифов граждане вынуждены оплачивать эти услуги по произвольным ценам, приводит к социальному дисбалансу», – заявил парламентарий.

В связи с этим Госсовет подготовил обращение руководителям Госдумы и Правительства России. В частности, депутаты просят законодательно урегулировать обращение с жидкими бытовыми отходами. Речь идет о формировании полноценного цикла обращения с ЖБО – тарификация, транспортирование, очистка, утилизация. Кроме того, парламентарии просят ввести государственное регулирование тарифов на услуги нецентрализованной системы водоотведения.