Госсовет РТ направит в Госдуму инициативу по совершенствованию закона об отходах

Государственный Совет Татарстана внесет в Государственную Думу России законопроект, связанный с изменениями в федеральном законе об отходах производства и потребления. Изменения касаются права собственности на отходы, строительных отходов, создания и содержания контейнерных площадок, территориальных схем, тарифного регулирования транспортировки, отходов от содержания зеленых насаждений и других вопросов.

Законодательную инициативу на 37-м заседании республиканского парламента VI созыва представил председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин. Он сообщил, что федеральный закон предлагается дополнить понятиями «строительные отходы» и «зеленые отходы», а также ввести специальную правовую норму регулирования собственности твердых коммунальных отходов — статью «Отходы как объект права собственности».

«На наш взгляд, уточнение института собственности позволит сформировать более полноценную предпринимательскую среду и повысит эффективность тарифного регулирования. Мы также не должны забывать о конечных национальных целях реформы до 2030 года — формирование культуры 100% сортировки и обработки, 50% захоронения, энергетической утилизации и переработки вторичных ресурсов», — отметил депутат.

Тыгин добавил, что на муниципальном уровне актуальным остается вопрос содержания контейнерных площадок. Он заметил, что на данный момент это зона ответственности собственника земельного участка по месту расположения, а по факту — органа местного самоуправления, не имеющего бюджетных ресурсов на эти вопросы. Законопроектом предлагается привести эту норму в соответствии с вопросами местного значения, а создание и содержание площадок возложить на регоператора.

«Предлагается отнести услугу по транспортированию, которая в нашем случае достигает 70% в общем тарифе региональных операторов, к регулируемым видам деятельности. Тариф отражает только затраты на захоронение и термическую утилизацию, а транспортная составляющая непрозрачна. У всех других регулируемых коммунальных услуг фактически весь тариф арифметически обозрим», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, по его словам, законопроектом предлагается выделить строительные отходы в отдельную группу с определением порядка на региональном уровне. По данным экологических служб, до 80% несанкционированных свалок состоит из строительных и ремонтных отходов. «Сейчас обращение с такими отходами не имеет полноценного механизма правового регулирования, полномочий субъектам на самостоятельное установление правил в данной отрасли закон также не предоставляет», — констатировал докладчик.

В федеральном законе не указана обязанность регоператоров по утилизации зеленых отходов — то есть растительного мусора. Более того, есть прямой запрет на хранение таких отходов на полигонах, в то время как жители приносят их на существующие контейнерные площадки. «Регоператоры готовы заниматься утилизацией, необходимо законодательно предусмотреть эту возможность. В этих целях проектом предлагается расширить понятие твердых коммунальных отходов», — уточнил он.

Тыгин подчеркнул, что регионы сталкиваются с судебными решениями по отмене нормативов накоплений твердых коммунальных отходов. Они устанавливаются профессиональными организациями, имеющими лицензию. «Отдельные споры с региональным оператором переходят в судебную плоскость, принимают решения об отмене, причем по административным, так скажем — процессуальным, нарушениям каких-то регламентов. Соответственно, в этот период часть предприятий, образующих отходы, имеет возможность не оплачивать данную услугу. Мы считаем, что необходимо на федеральном уровне утвердить временно заменяющие нормативы, которые регионы могут применять в судебный период», — сказал докладчик.

Законопроектом также предлагается усовершенствовать требования к содержанию территориальных схем, которые являются основным документом, регулирующим работу отрасли.

Разработанный проект федерального закона сначала будет направлен в Правительство России, чтобы получить оценку и предложения федеральных органов исполнительной власти.