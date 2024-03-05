МУС выдал ордера на арест командующих Черноморским флотом и дальней авиацией России

Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух российских офицеров — командующего дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. Об этом сообщает ТАСС.

В релизе суда утверждается, что они якобы несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в контексте украинского конфликта. Уточняется, что речь идет о ракетных ударах находящихся под их командованием военных сил по электрической инфраструктуры Украины в период как минимум с 10 октября 2022-го по 9 марта 2023 года.

Палата предварительного производства заявила, что «имеются разумные основания полагать, что предполагаемые удары были направлены против гражданских объектов, а для тех объектов, которые в соответствующий момент могли квалифицироваться как военные объекты, ожидаемый побочный ущерб гражданскому населению был бы явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом».

17 марта 2023 года МУС выдал ордера на «арест» Президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. В заявлении отмечалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию» детей из Украины в Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заверил, что РФ не признает юрисдикцию суда и считает его решения юридически ничтожными. СК России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении представителей МУС.