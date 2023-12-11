«Муроммашзавод» займется импортозамещением в интересах ПАО «КАМАЗ» и Aurus

Муромский машиностроительный завод

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Муромский машиностроительный завод собирается организовать производство импортозамещающих комплектующих для электробусов «КАМАЗ», автомобилей Aurus и сельскохозяйственных тракторов. Об этом сообщает пресс-служба финансирующего проект Фонда развития промышленности, передает ТАСС.

«Муромский машиностроительный завод получил льготный заем ФРП в размере 1,75 млрд рублей на создание производства импортозамещающих комплектующих для электробусов „КАМАЗ“, автомобилей Aurus, а также сельскохозяйственной спецтехники», — отмечается в сообщении фонда.

При этом общий бюджет проекта равняется 2,2 млрд рублей (стоит отметить, что для ФРП он стал юбилейным, 1500-м). Завод планирует построить в Муроме новый цех и оснастить его современным оборудованием. Здесь будут крупносерийно выпускать четыре типа комплектующих, которые используются в электробусах, легковых и грузовых автомобилях, тракторах.

На «Муроммашзаводе» наладят первое в России серийное производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе Aurus. Предполагается их дальнейшая адаптация под легковые автомобили других российских производителей и малотоннажные грузовики (LCV) «ГАЗель» и «Соболь».

Для электробусов «КАМАЗ» и «Волгабас» здесь будут выпускать электрические портальные мосты. А для сельскохозяйственных тракторов Ковровского электромеханического завода — трансмиссии, то есть коробку переключения передач и задние мосты (после выхода на полную мощность — до 500 трансмиссий в год).

О создании и серийном производстве на базе муромского предприятия интеллектуальных комплектующих для челнинских автомобилей ПАО «КАМАЗ» и АО «ПО „Муроммашзавод“» договорились еще в 2021 году.

Фонд развития промышленности (ФРП) был создан в 2014 году по инициативе Минпромторга России для модернизации отечественной промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует фонд в части координации его работы в системе институтов развития РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ хочет достичь выручки более 800 млрд рублей к 2030 году, а в ОАЭ начали собирать люксовые седаны Aurus Senat.