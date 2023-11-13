Богатые арабы хотят авто, как у Путина? Почему Aurus запустил производство в Дубае

Денис Мантуров сообщил, что в ОАЭ стартовала сборка российских автомобилей Aurus

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сначала сборка Aurus в Дубае, на очереди – шоурум люксовых российских авто

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в ОАЭ стартовала сборка российских автомобилей Aurus. «Татар-информу» этот факт подтвердили в компании.

«На данный момент основные факты обозначены: сборка в Дубае запущена 12 ноября, далее в планах — открытие первого шоурума в ОАЭ», — сообщила «Татар-информу» руководитель направления маркетинговых коммуникаций Aurus Светлана Мацяшек. Другие подробности, как и мотивацию Aurus производить свои авто за рубежом, в компании озвучивать отказались.

По словам Мантурова, в Эмиратах планируется выпускать Senat и Komendant. «Начнем с Senat», — цитирует слова министра «РИА Новости».

Неудивительно, что производство запустилось в ОАЭ. Еще несколько лет назад 36% акций Aurus отошли арабскому фонду Tawazun, что уже предполагало некую коллаборацию. Об этом «Татар-информу» напомнил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«В принципе эти машины для арабского рынка интересны, не знаю, как там будет в реальности. Когда Aurus только вышел, интерес был большой. Богатых людей много, Россия на слуху. Купить автомобиль, как у Президента России, наверное, хотят многие. Понятное дело, что это машины не точь-в-точь такие, как у Президента, но похожие», — сказал Кадаков нашему корреспонденту.

Цена на модели Aurus Senat и Aurus Komendant стартует почти от 40 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хотеть купить и в действительности приобрести — разные вещи

Напомним, что в гараже Владимира Путина есть Aurus. Со своим автомобилем Senat он прибыл даже в Китай. А на Komendant прокатил в свой день рождения узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева.

На белоснежном Aurus Komendant передвигается и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ранее мы писали, что российские чиновники по указу лидера государства должны отказаться от иномарок и пересесть на отечественные авто. Но вряд ли все они будут ездить на «Аурусах».

Цена на модели Aurus Senat и Aurus Komendant стартует почти от 40 млн рублей. Итоговая стоимость зависит от пожеланий клиента, выбранных опций и уровня персонализации в исполнении. Именно поэтому в ОАЭ открывают не просто салон продаж, а шоурум с возможностью кастомизации премиального авто.

Главред «За рулем» отметил, что отнесся к новости про сборку «Аурусов» в ОАЭ «без особой феерии», потому что «хотеть купить» и «в действительности приобрести» — это разные вещи.

Собирать люксовые автомобили российского бренда в Эмиратах с точки зрения экономики невыгодно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Собирать «Аурусы» в ОАЭ невыгодно, проще привезти из России

Собирать люксовые автомобили российского бренда в Эмиратах с точки зрения экономики невыгодно. Такого мнения придерживается Кадаков. С его слов, в ОАЭ выгоднее доставить автомобиль, который собран здесь, в России.

О том, какого уровня будет сборка, ни министр Мантуров, ни в пресс-службе Aurus, увы, не уточнили. Главред «За рулем» отметил, что если к уже привезенному из России кузову прикручивают колеса и устанавливают фары, то сложно назвать это сборкой в ОАЭ.

Максим Кадаков: «Машина сложная, нужно быть в этом деле специалистами, чтобы организовывать там серьезную полноценную сборку с голого кузова» Фото: страница Максима Кадакова во «ВКонтакте»

«Пока не афишируется, что же такое „сборка там“ и из каких частей автомобиль собирается. Если он собирается с кузова, то есть с нуля, как говорится, то это целая история. Если к нему просто прикручиваются колеса, бамперы и фары, то это фактически машина, собранная в России, а там с ней проводятся простейшие операции. Машина сложная, нужно быть в этом деле специалистами, чтобы организовывать там серьезную полноценную сборку с голого кузова», — прокомментировал Кадаков «Татар-информу».

Линия в Елабуге не вышла на полную мощность, но это не помешало начать сборку Aurus за рубежом

В этом разговоре нельзя не вспомнить о производстве Aurus в Татарстане. Три года назад стартовала пробная сварка кузовов Aurus Senat в Елабуге. Под сварку и покраску специально выделили линию завода Ford Sollers, а вот сборочный цех возвели специально, с нуля. Серийное производство запустили в мае 2021 года.

В Елабуге производственная мощность предприятия составляет 5 тыс. автомобилей в год. Сколько же «Аурусов» производят в Татарстане за год, в компании к моменту публикации материала не ответили. Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков уверен, что реальные цифры намного ниже.

Три года назад стартовала пробная сварка кузовов Aurus Senat в Елабуге. Под сварку и покраску специально выделили линию завода Ford Sollers, а вот сборочный цех возвели специально, с нуля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы в Елабуге выпускаем очень мало машин, там производство никогда не останавливалось, но и не выходило на какие-то заметные объемы. В Елабуге мощность сборочного конвейера — 5 тыс. машин в год, но у нас за все время и 1 тыс. машин не сделали. Я про все модификации „Аурусов“ в сумме», — сказал Кадаков «Татар-информу».

Так какой же тогда смысл производить премиальные Aurus в ОАЭ? Выгодно ли это с точки зрения логистики и экономики? Вряд ли можно говорить, что производство в Елабуге загружено настолько, что надо начинать собирать «Аурусы» за границей. Наиболее вероятно, что дело в интересе самих арабов и фонда Tawazun. Или это часть международного пиара российского бренда.