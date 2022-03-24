Мурашко заявил об отсутствии дефицита инсулина в России

В России нет дефицита инсулина. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с депутатами Государственной Думы, сообщает РИА Новости.

«Никакого дефицита инсулинов нет, они в достаточном количестве есть», — поделился своим видением ситуации руководитель Минздрава.

По словам министра, препаратов для лечения щитовидной железы в стране также хватает. Мурашко также обратил внимание на то, что в стране работают и зарубежные, и отечественные производители лекарств.

Вместе с тем глава Минздрава напомнил россиянам, что закупка лекарственных препаратов впрок — это не лучшая идея, так как они имеют ограниченный срок годности.

Ранее в ведомстве заявили, что ведущие мировые производители инсулина не собираются прекращать работу на территории России и останавливать поставки, о чем сообщал «Татар-информ».

В Росздравнадзоре в свою очередь сообщили, что в России имеется достаточный объем запасов наиболее популярных импортных препаратов инсулина примерно на уровне 2021 года.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.