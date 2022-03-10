Минздрав: Производители инсулина продолжат работу в России
Основные мировые производители инсулина не намерены прекращать работу и поставки на российский рынок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Как отметили в ведомстве, в их распоряжении имеется письменный документ, где сообщается о продолжении работы. «Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану», — добавили в пресс-службе.
Минздрав подчеркивает, что вопросы лекарственного обеспечения входят в число приоритетных и постоянно контролируются министерством и Росздравнадзором.
В Росздравнадзоре, в свою очередь, сообщили, что в России имеется достаточный объем запасов наиболее популярных импортных препаратов инсулина — они примерно равны поставкам в 2021 году.