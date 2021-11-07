Мурашко заявил о скором окончании экспертизы вакцины против Covid-19 для детей

В России разработана вакцина от коронавируса Covid-19 для детей на базе препарата «Спутник V», ее экспертиза близится к завершению. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна», — сообщил министр журналистам во время рабочей поездки в Рязанскую область.

«Все эти вакцины делаются на платформе вакцины „Спутник“, которая доказала, что она безопасна и эффективна», — добавил Мурашко. При этом глава Минздрава пояснил, что речь идет о препарате, предназначенном для подростков.

Ранее, 23 сентября, Министерство здравоохранения получило документы от Центра имени Гамалеи на регистрацию вакцины от Covid-19 для подростков.

До этого ИА «Татар-информ» сообщало, что Коста-Рика стала первой в мире страной, которая ввела обязательную вакцинацию против коронавируса для детей. Эта мера затронет тинейджеров в возрасте от 12 до 19 лет.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.