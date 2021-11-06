Мурашко заявил о росте детской заболеваемости коронавирусом в России

В России растет число случаев коронавируса Covid-19 среди детей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Рязанскую область, передает ТАСС.

В частности, по данным главы Минздрава, только в этом регионе под наблюдением из-за Covid-19 сейчас находятся свыше 3 тыс. несовершеннолетних.

«Более 3 тыс. детей сегодня находятся под наблюдением у медицинских работников, в том числе в стационаре», — приводит слова министра РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Коста-Рика стала первой в мире страной, которая ввела обязательную вакцинацию против коронавируса для детей.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.