Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию от Covid-19 для детей

Коста-Рика стала первым государством в мире, власти которого ввели обязательную вакцинацию от коронавируса Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает Минздрав этой центральноамериканской страны.

«В соответствии с принципом наилучшей защиты интересов мальчиков, девочек и подростков <...> Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что иммунизация против Covid-19 становится обязательной для всех несовершеннолетних», — сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

При этом в министерстве уточняют, что на территории Коста-Рики детей в обязательном порядке вакцинируют от ветряной оспы и полиомиелита, а в последнее время — и от вируса папилломы человека. Теперь в этот перечень добавится прививка от нового коронавируса.

На данный момент в латиноамериканской стране 73% подростков в возрасте от 12 до 19 лет уже привиты как минимум одной дозой вакцины от Covid-19.

Детей в возрасте от пяти до 11 лет власти Коста-Рики планируют начать вакцинировать с 2022 года. Ранее в Соединенных Штатах эксперты рекомендовали прививать от коронавируса детей этого возраста.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.