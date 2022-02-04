Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России

Отечественная вакцина против коронавируса «Спутник V» прошла все этапы клинических испытаний и получила постоянную регистрацию в России. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Вакцина „Спутник V“ уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — пояснил глава Минздрава.

Мурашко также заметил, что согласно ранее опубликованным рекомендациями препарат может применяться в том числе для вакцинации от Covid-19 пациентов с онкологическими заболеваниями.

Двухкомпонентная векторная вакцина против коронавируса «Спутник V» была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Ее зарегистрировали в России 11 августа 2020 года по ускоренной процедуре после первой и второй фаз клинических исследований.

В настоящий момент препарат одобрен к применению в 71 стране мира с общим населением более 4 млрд человек. Все данные по нему переданы во Всемирную организацию здравоохранения, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) продолжает его анализировать.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ проверить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Доклад должен быть представлен до 15 марта.