Мурашко: В России сформированы значительные запасы лекарств

В России сформированы значительные запасы лекарств. Об этом на совещании в Минздраве РФ заявил руководитель ведомства Михаил Мурашко.

«Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов. В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств», — приводит слова главы Минздрава пресс-служба ведомства.

По словам Мурашко, уверенность в стабильности поставок дает осуществленный ранее переход на заключение двух- и трехлетних контрактов по некоторым позициям. Большие запасы уже находятся на складах дистрибуторов.

Министр также заверил, что российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы. «Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало», — подчеркнул он.

Для обеспечения большей стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями на время действия санкций будет организована межведомственная рабочая группа. Она будет в постоянном режиме мониторить ситуацию и вырабатывать необходимые оперативные шаги, в том числе и за счет внесения изменений в нормативную базу.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.