Мурашко: Ревакцинация «Спутником Лайт» после «Спутника V» дает 92% защиты от коронавируса

Ревакцинация «Спутником Лайт» после основных прививок двухкомпонентой вакциной «Спутник V» обеспечивает защиту от коронавируса более 92%. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко сообщает РИА Новости.

«Буквально вчера я получил данные из регистра вакцинированных — комбинация вакцины „Спутник“ и ревакцинация „Спутником Лайт“ показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%», — отметил министр на пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2021 года рассказал о том, что привился препаратом «Спутник V».

21 ноября он сообщил о том, что по рекомендации врачей прошел ревакцинацию «Спутником Лайт», а также сделал назальную вакцину.

По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, человек, дополнительно привитый от Covid назальной вакциной, не станет переносчиком вируса.