В Минздраве рассказали, как Татарстан готовится к новой волне Covid-19

В Татарстане ведется подготовка к новому подъему заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы опытным путем понимаем, если происходит вспышка заболеваемости в том или ином государстве, тогда это потенциально может прийти к нам», – отметил спикер.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, новый подъем заболеваемости стоит ожидать уже в конце мая – начале июня.

«Система здравоохранения проводит необходимые мероприятия, идут запасы лекарственными средствами, противочумными костюмами. Те медицинские учреждения, которые перестали оказывать помощь пациентам с Covid-19, не расслабляются, и готовы в течение трех суток снова принимать Covid-пациентов при необходимости», – добавил Жаворонков.

Пока о новых штаммах, которые сейчас циркулируют в мире, известно не так много. Есть сведения, что он более заразен.

Замминистр напомнил, что защититься от тяжелого течения заболевания, вызванного Covid-19, поможет своевременная вакцинация, в том числе и повторная.