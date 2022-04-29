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Ру Тат
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Здоровье
29 апреля 2022  09:17
Эвелина Киселёва

В Татарстане 218 жителей заразились Covid-19 за сутки

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В Татарстане за сутки выявили 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период  – 144 409 случаев»,  – сообщила спикер.

Любовь Авдонина уточнила, что чуть больше 101 тысячи человек заболело Covid-19 в 2022 году. 

Больше 9 тысяч тестов на коронавирус провели за прошедший день.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что за сутки выздоровели 225 жителей.

#коронавирус #статистика
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