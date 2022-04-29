В Татарстане 218 жителей заразились Covid-19 за сутки

В Татарстане за сутки выявили 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию за весь период – 144 409 случаев», – сообщила спикер.

Любовь Авдонина уточнила, что чуть больше 101 тысячи человек заболело Covid-19 в 2022 году.

Больше 9 тысяч тестов на коронавирус провели за прошедший день.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков добавил, что за сутки выздоровели 225 жителей.