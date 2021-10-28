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Здоровье
28 октября 2021  17:44

Мурашко предупредил о недопустимости выдачи необоснованных медотводов от вакцинации

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Врачи не должны давать необоснованных медотводов от вакцинации против коронавируса Covid-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на проходящем онлайн съезде Национальной медицинской палаты, сообщает РИА Новости.

«Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое», — констатировал глава Минздрава России.

При этом Мурашко подчеркнул, что темпы вакцинации зависят от каждого врача. «Профессионализм и подходы к обеспечению здоровья населения для нас являются принципиально важными», — добавил он.

В последние дни в России растет заболеваемость коронавирусом и смертность от него. За минувшие сутки официально зарегистрировано 40 096 заболевших и 1159 умерших от Covid-19.

Из-за продолжающегося ухудшения эпидемической ситуации по решению Президента РФ Владимира Путина дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей стране. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.

#Коронавирус #вакцинация
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