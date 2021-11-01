Попова: Около 0,25% переболевших Covid-19 заболевают повторно

Примерно 0,25% переболевших коронавирусом Covid-19 заболевают во второй раз. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия 24».

«У нас заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших. Это очень невысокий процент», — подчеркнула главный санитарный врач России.

По словам Поповой, у некоторых людей система иммунитета работает с серьезными нарушениями, и именно они могут заболеть повторно. Впрочем, она уточнила, что, как правило, болезнь «не протекает очень тяжело».

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом, сложившуюся сейчас в России. Он вновь призвал сограждан прививаться против Covid-19, отозвавшись о вакцинации как о лучшем способе защиты.