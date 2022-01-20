Муниципальный архив Казани завершил переезд в здание по улице 8 Марта

Муниципальный архив Казани завершил переезд в дом №5а по улице 8 Марта, где раньше располагался Государственный архив Татарстана. В течение недели сотрудники архива перевезли на новое место более 140 тыс. единиц хранения: аудио-, видео- и фотодокументов. При этом даже во время переезда работа по предоставлению услуг не останавливалась, сообщили в мэрии столицы РТ.

Новое здание муниципального архива шестиэтажное, его общая площадь составляет 7 тыс. квадратных метров, в том числе 4609 кв. метров приходится на архивохранилища. Это в шесть раз больше площади, отведенной для них в старом здании. В этом и заключалась причина переезда учреждения: объем документов был таким, что старое помещение уже не могло его вместить. Решение о переезде в другое помещение было принято благодаря Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

В архиве предупредили, что из-за обстановки с Covid-19 читальный зал можно посетить только по предварительной записи. Запросы принимаются по номеру +7(843)279-53-38, электронной почте: reading.room@tatar.ru или при личном посещении читального зала.

На сегодняшний день в архив входят 1587 фондов, за год сотрудники обрабатывают свыше 7 тыс. запросов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Государственный архив Татарстана, ранее находившийся в этом здании, а также Генеалогический центр переехали в спецгородок, созданный на территории поселка Столбищи. За месяц в новое помещение было перевезено свыше 300 тыс. коробок с документами. О новой жизни госархива можно прочитать в материале ИА «Татар-информ».