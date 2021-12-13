В мэрии Казани обновилось руководство кадровой и архивной служб

Управление муниципальными архивами Казани возглавит Гульнара Мусина, а сам архив переедет в новое функциональное здание по улице 8 Марта. Одновременно с этим кадровую службу возглавит Ирина Бочкова. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что в мэрии долгое время занимаются улучшением функционирования своей архивной службы.

«Сегодня объем архива уже такой, что наше помещение не соответствует объему. Благодаря Президенту РТ Рустаму Минниханову было принято решение о том, что муниципальный архив переедет на улицу 8 Марта. Раньше там находился Госархив РТ», — сообщил Метшин.

Он добавил, что архив мэрии переместится в современное, отвечающее всем требованиям помещение. Там есть необходимое оборудование и площади, которые позволят проводить планомерную цифровизацию документов.

«Руководить этим процессом будет Гульнара Мусина. Это наша коллега, которая много лет возглавляла Управление кадровой политики и проделала большую работу», — рассказал Ильсур Метшин.

Он добавил, что вместе с этим на должность руководителя Управления кадровой политики казанской мэрии назначена Ирина Бочкова. Она также занимает пост замруководителя аппарата исполкома татарстанской столицы.

«Здесь стоят новые задачи, в том числе по реорганизации структуры исполкома, над которыми мы сейчас активно работаем и обсуждаем», — резюмировал Ильсур Метшин.