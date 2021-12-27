Муниципальные парковки Казани с 2022 года будут бесплатны по субботам и воскресеньям

С нового года вводится новый режим работы муниципальных парковок Казани. С января городское парковочное пространство будет бесплатным не только по воскресеньям и праздничным дням, но и по субботам. В будние дни платными станут часы с 8:00 до 19:00. Об этом сегодня на аппаратном совещании в исполкоме сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Надеемся, это упорядочит поток автомобилей», — сказал Метшин. Глава города также отметил, что эта новость должна порадовать добросовестных автовладельцев.

Льготный режим работы муниципальных парковок был введен в 2020 году как одна из мер поддержки предпринимателей в период пандемии. Плата за парковку взимается только в будние дни с 7:00 до 18:00.

По субботам, воскресеньям и в праздники муниципальные парковки работают бесплатно. Такой режим продлится до конца 2021 года.

Новый режим работы муниципальных парковок, по мнению мэра Казани, оживит бизнес, в том числе в новогодние праздники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в новогодние каникулы муниципальный паркинг будет работать бесплатно. Агентство также публиковало график работы парковок на 2022 год.

Напомним также, что в Казани с 22 декабря на автомобили, водители которых решили безвозмездно воспользоваться платным паркингом, начали устанавливать специальные устройства-блокираторы.