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Транспорт
23 декабря 2021  09:58

В Казани названы дни бесплатной работы муниципальных парковок

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В Казани названы дни бесплатной работы муниципальных парковок
фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно в новогодние праздники: 1 и 3–8 января, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Названы и другие даты, в которые плата взиматься не будет. Это праздничные даты и дни, на которые были перенесены праздники: 23 февраля, 7 и 8 марта, 2, 3, 9 и 10 мая, 13 июня, 30 августа, 4 ноября. Также парковки будут работать бесплатно в дни, на которые в 2022 году придется начало Ураза-байрама и Курбан-байрама. Даты праздников будут определены указом Президента РТ.

#муниципальные парковки #бесплатно
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