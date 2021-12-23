В Казани названы дни бесплатной работы муниципальных парковок

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Муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно в новогодние праздники: 1 и 3–8 января, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Названы и другие даты, в которые плата взиматься не будет. Это праздничные даты и дни, на которые были перенесены праздники: 23 февраля, 7 и 8 марта, 2, 3, 9 и 10 мая, 13 июня, 30 августа, 4 ноября. Также парковки будут работать бесплатно в дни, на которые в 2022 году придется начало Ураза-байрама и Курбан-байрама. Даты праздников будут определены указом Президента РТ.