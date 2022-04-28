Муниципальные парковки Казани будут бесплатными 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 мая

В предстоящие майские праздники муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно. На безвозмездной основе воспользоваться услугами парковочного пространства можно будет с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая.

Ранее «Татар-информ» публиковал график работы муниципальных парковок Казани на 2022 год с указанием дней, когда парковаться здесь можно бесплатно.

Также напомним, что с 10 января текущего года режим работы столичного муниципального паркинга изменен. С этого дня плата за услугу взимается в будние дни с 8.00 до 19.00. Бесплатно припарковать автомобили можно по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Первые 15 минут стоянка на парковке является бесплатной.