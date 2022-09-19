Муллин возглавил Нижнекамский район: «Власть не дается. Власть — это милость Всевышнего»

Мэром Нижнекамска и главой Нижнекамского района единогласно избран сегодня кандидатуру Рамиль Муллин. Какие преобразования ждут город химиков в ближайшем будущем новый глава рассказал на сессиях горда и района. Подробнее в материале «Татар-информ».

Рамиль Муллин единогласно избран мэром Нижнекамска и главой Нижнекамского района Фото: предоставлено пресс-службой Главы НМР

«Мы должны стать конкурентами на мировом рынке»

Участие в заседании госовета сегодня приняли участие депутаты Госсовета РТ Ренат Сибгатуллин, Альберт Ягудин, главный советник Управления по работе с территориями Президента РТ Айрат Латыпов, а также руководители исполкомов, почетные граждане Нижнекамска.

Выступая в качестве кандидата на пост мэра Рамиль Муллин поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру на допвыборах (подробнее – в материале), за доверие, а также поделился впечатлениями за последний год работы главой исполкома района.

«Почти год назад я приехал в город. Это не новый для меня город, здесь родилась моя дочь. Семь лет я проработал главным санитарным врачом, заместителем главы Нижнекамского района. Однако за этот прошедший год Нижнекамск для меня открылся в новом свете, с новыми ракурсами и задачами, которые стоят передо мной. У города огромный потенциал, который нужно раскрывать. Мы должны стать конкурентами на мировом рынке — и не только в рамках промышленности, но и в развитии человеческого капитала», — отметил он.

Участие в заседании госовета сегодня приняли участие депутаты Госсовета РТ Фото: предоставлено пресс-службой Главы НМР

После оглашения результатов голосования Рамиль Муллин уже в качестве мэра города произнес клятву и благодарственную речь.

«Хочу поблагодарить за возможность возглавить этот город и в качестве мэра прекрасного города Нижнекамска работать во благо города, республики. Это большая миссия, большая ответственность. Власть — она не дается, власть — это милость Всевышнего. Поэтому милостью Всевышнего приложу все усилия для того, чтобы максимально сделать так, чтобы жизнь наших нижнекамцев была лучше. Я и моя команда сделаем город лучше в тех традициях, которые были заложены нашими первостроителями, нашими прекрасными руководителями», — отметил он.

Единогласно проголосовали за кандидатуру Рамиля Муллина и на сессии Совета района Фото: Фото: предоставлено пресс-службой Главы НМР

«Нижнекамск — это будущая точка роста республики и страны»

Единогласно проголосовали за кандидатуру Рамиля Муллина и на сессии Совета района. Заместитель главы Нижнекамского района РТ Александр Умников напомнил, что 11 сентября Рамиль Муллин избрался депутатом Нижнекамского горсовета в Шинниковском округе № 9. На сессии из 34-х депутатов присутствовали 30. В работе также принял участие министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Выступая перед депутатами, он отметил, что сегодняшний выбор — это очень ответственное решение. «От того, кто будет избран главой района, его авторитета и эффективности, лидерских качеств, во многом будет зависеть благополучие территории и его жителей на многие годы вперед. Перед Нижнекамским районом стоят важные задачи, основная из них — повышение уровня жизни граждан», — отметил он.

Мидхат Шагиахметов, выступая перед депутатами, отметил, что сегодняшний выбор — это очень ответственное решение Фото: e-nkama.ru

Рамиль Муллин поблагодарил нижнекамцев, свою команду и Правительство республики за совместно реализованные проекты и помощь в решении ежедневных вопросов. «Нижнекамск — это будущая точка роста республики и страны. Нижнекамску всегда везло с руководителями, которые заложили огромный серьезный потенциал в нашем городе. Мне и моей команде важно преумножать и добавлять новые интересные проекты, чтобы сделать Нижнекамский район комфортным и удобным. Я ставлю амбициозную задачу: сделать город столицей нефтехимии», — отметил он.

После избрания глава района заметил: «Это большая ноша, но и большая возможность, чтобы стать лучшим», — прокомментировал он свое назначение.

Рамиль Муллин поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру на допвыборах, за доверие, а также поделился впечатлениями за последний год работы главой исполкома района Фото: предоставлено пресс-службой Главы НМР

Три главные задачи Рамиля Муллина

После избрания главой района Муллин обозначил главные направления в своей работе. Приоритетным для него является развитие социальной инфраструктуры, диверсификация экономики, удержание молодежи в городе.

«Мы третий город по численности в республике — крупный промышленный центр, где производится около 20% промышленной продукции и 30% экспорта всей республики. Город является лидером во многих отраслях. Город, на которой равняются, и который ставят в пример. Нижнекамску всего 56 лет, но он имеет большую хорошую историю, которую можно преподавать в школах», — отметил он.

Глава считает необходимым создавать новые предприятия, промышленные центры, новые улицы, дома, строить новые скверы, бульвары, отремонтировать социальные объекты. Все это должно развиваться в городе, где есть традиции крупных промышленных центров, развит малый и средний бизнес и где трудится большая плеяда работников бюджетной сферы, которые вносят свою лепту в развитие города.

Одной из главных задач на посту руководителя является диверсификация экономики.

«Очень важно развивать территорию в разных направлениях. Это ИТ-направления, креативная индустрия. Чтобы молодежь, которая здесь рождается, оставалась, получала образование и развивала наш город» Фото: предоставлено пресс-службой Главы НМР

«Бесспорно, основой любой территории является конкурентная экономика. Отрадно то, что город представляют не только крупные предприятия, но и МСБ. Но все равно флагманом территории являются компании с мировым уровнем — СИБУР, „Татнефть“, „Таиф“ и шинный комплекс. Нам очень важно развивать эти компании. И мы радуемся тому, что есть много амбициозных инвестиционных проектов, и есть большие перспективы по малотоннажной химии. В то же время Нижнекамск имеет статус ТОСЭР, что открывает дополнительный диапазон диверсификации территории», — объяснил свое видение задач Рамиль Муллин.

Еще одним важным шагом является удержание молодежи в Нижнекамском районе.

«Очень важно развивать территорию в разных направлениях. Это ИТ-направления, креативная индустрия. Чтобы молодежь, которая здесь рождается, оставалась, получала образование и развивала наш город. К сожалению, пока мы видим большой отток. В этом году более 1 тыс. выпускников окончили школу и только 51 человек остался в Нижнекамске получать высшее образование», — отметил он.

Рамиль Муллин принес присягу верности и пообещал приложить все силы для улучшения жизни в Нижнекамском районе Фото: e-nkama.ru

Градоначальник заверил, что идет поиск разных вариантов, чтобы удержать молодежь в городе и это касается не только химии. «Мы должны создавать условия для самореализации молодежи. Нижнекамск всегда был молодым городом. И очень важно оставить его всегда молодым. Для этого нужно создавать условия для молодежи. Архитектура города на этапе создания получила высшую награду страны. И те замыслы, которые были заложены нашими архитекторами, важно воплотить в жизнь. Надо вернуть город людям», — сказал он.

Мэр также отметил, что за последний год в городе химиков было сделано очень многое: открыты две школы, приемно-диагностическое отделение Нижнекамской многопрофильной районной больницы. «Но предстоит сделать еще больше», — заключил Рамиль Муллин.

Рамиль Муллин родился в 1974 году в Муслюмово Муслюмовского района ТАССР. В 1998 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «врач», в 2003-м — Казанский государственный университет по специальности «юрист», в 2004-м — Поволжскую академию государственной службы. С 1998 года работал санитарным врачом, главным врачом по коммунальной гигиене Центра Госсанэпиднадзора Муслюмовского района РТ.

В 2001 году возглавил отдел здравоохранения администрации Муслюмовского района РТ.

В 2003 году стал главным врачом Центра Госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и Нижнекамске.

В 2006 году вступил в должность заместителя главы Нижнекамского района РТ.

В 2010 году работал заместителем руководителя исполкома по вопросам организации муниципального контроля Казани — начальником Управления административно-технической инспекции.

В 2013 году возглавил Муслюмовский муниципальный район.

В 2021 году стал руководителем исполкома Нижнекамского муниципального района.

«В будущее мы идем с правильными стратегическими планами»

В конце прошлой недели депутаты еще двух муниципальных образованиях избрали глав. Бывший ранее руководителем исполкома Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев стал мэром города и главой этого района. Депутаты городского и районного советов единогласно поддержали кандидатуру Беляева.

В четвертом городском округе на допвыборах он набрал большинство голосов избирателей, что позволило ему занять кресло мэра.

Бывший ранее руководителем исполкома Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев стал мэром города и главой этого района Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Выступая на заседании Горсовета, председатель Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин назвал Беляева «просветленным руководителем», который крайне необходим Менделеевску.

«Сейчас нужно определиться, избрать своего главу. В августе в Менделеевске прошла „Гонка героев“. Команду героев Менделеевска должен возглавить этот достойный человек. Менделеевску нужен просветленный руководитель с неожиданными подходами к решению задач», — охарактеризовал Беляева депутат.

Депутат Эдуард Еремеев отметил, что за год, прошедший со вступления Беляева в должность руководителя исполкома, в городе произошли разительные перемены.

«Радмиру Ильдаровичу удалось вовлечь в созидательный процесс все предприятия, организации и общественность города. Он умело выстраивает открытый и конструктивный диалог с бизнес-сообществом. Благодаря сложившимся партнерским отношениям наше предприятие также включилось в решение вопросов, связанных с развитием города и района», — отметил он.

Беляев своей основной задачей видит развитие муниципалитета. «Наша задача — сделать прорыв в развитии района. Использовать имеющийся колоссальный промышленный, природный, кадровый и творческий потенциал. У нас много интересных и инновационных проектов», — объяснил свое видение перспектив глава района.

Новый руководитель муниципалитета также назвал достижения города и района: на сегодняшний день Менделеевский район замыкает десятку городов успешного социально-экономического развития. На территории района располагаются ТОСЭР «Менделеевск», два крупнейших комбината — АО «Аммоний» и химзавод имени Карпова, санаторий «Ижминводы» и другие объекты.

«За этот год мы создали очень неплохой задел для нашего общего будущего. В будущее мы идем с правильными стратегическими планами», — резюмировал Беляев.

Радмир Беляев начал свою трудовую деятельность в марте 2007 года специалистом по работе с молодежью в муниципальном учреждении Набережных Челнов «Молодежный центр „Нур“». В октябре 2016 года был назначен заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района. В апреле 2019 года переведен на должность первого заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района РТ, где работал до своего назначения руководителем исполкома Менделеевского района 31 августа 2021 года. До 16 ноября 2021 года район возглавлял Валерий Чершинцев.

А главой Актанышского района председателем райсовета избран Ленар Зарипов, ранее занимавший пост руководителя исполкома. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Зарипова на заседании райсовета.

Главой Актанышского района председателем райсовета избран Ленар Зарипов, ранее занимавший пост руководителя исполкома Фото: пресс-служба Актанышского муниципального района РТ

Голосование было открытым. Гостями заседания были депутат Государственного Совета РТ Альберт Хабибуллин и главный советник Управления Президента РТ по работе с территориями Айрат Мустафин. Председательствовал на заседании депутат Совета Актанышского сельского поселения Дилфат Нагимов.

Альберт Хабибуллин поблагодарил Энгеля Фаттахова, который долгие годы возглавлял район, и от себя лично и от имени руководства Республики Татарстан пожелал успехов Ленару Зарипову, взявшему на себя руководство.

Ленар Зарипов стал руководителем исполкома района 17 июля 2022 года. Зарипов родился в 1967 году в селе Кузякино Актанышского района, окончил Казанский энергетический университет, работал директором филиала «Сетевой компании», стал депутатом Горсовета Набережных Челнов. Его отец был руководителем хозяйства и депутатом Верховного Совета ТАССР.