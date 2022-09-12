Рамиль Муллин победил на местных выборах в Нижнекамском районе

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин избрался депутатом Нижнекамского горсовета в Шинниковском округе №9. Он победил двух конкурентов: представителя КПРФ Булата Хузиева и справедливоросса Фидаиля Каримова. Сведения об этом содержатся в системе ГАС «Выборы».

По итогам обработки бюллетеней за Муллина проголосовали свыше 6,6 тыс. избирателей, за Булата Хузиева отдали более 1,6 тыс. голосов. Фидаиль Каримов оказался на третьем месте, набрав 441 голос.

Рамиль Муллин фактически возглавил Нижнекамский район в ноябре 2021 года после того, как прежний глава Айдар Метшин избрался депутатом Госдумы РФ.

Чтобы стать главой Нижнекамского района Муллину было необходимо выиграть муниципальные выборы, а затем делегироваться в Совет Нижнекамского муниципального района. Первый шаг он уже сделал.