Рамиль Муллин единогласно избран главой Нижнекамского района РТ
Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин стал главой Нижнекамского района РТ. За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты на XXIX сессии райсовета.
На сессии из 34 депутатов присутствовали 30. В работе также приняли министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов, депутаты Госсовета РТ Ренат Сибгатуллин, Альберт Ягудин, главный советник Управления по работе с территориями Президента РТ Айрат Латыпов и другие.
Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, выступая на сессии района, отметил, что сегодняшний выбор — это очень ответственное решение. «От того, кто сегодня будет избран главой района, его авторитета и эффективности, лидерских качеств, во многом будет зависеть благополучие территории и его жителей на многие годы вперед. Перед Нижнекамским районом стоят важные задачи, основная из них — повышение уровня жизни граждан», — отметил он.
Рамиль Муллин поблагодарил нижнекамцев, свою команду и Правительство республики за совместно реализованные проекты и помощь в решении ежедневных вопросов. «Нижнекамск — это будущая точка роста республики и страны. Нижнекамску всегда везло с руководителями, которые заложили огромный серьезный потенциал в нашем городе. Мне и моей команде важно преумножать и добавлять новые интересные проекты, чтобы сделать Нижнекамский район комфортным и удобным. Я ставлю амбициозную задачу: стать столицей нефтехимии», — отметил он.
Заместитель главы Нижнекамского района РТ Александр Умников напомнил, что 11 сентября Рамиль Муллин избрался депутатом Нижнекамского горсовета в Шинниковском округе №9. Чтобы стать главой Нижнекамского района, Муллину было необходимо выиграть муниципальные выборы, а затем делегироваться в совет Нижнекамского муниципального района.
Ранее Рамиль Муллин был избран мэром Нижнекамска. Депутаты на сессии горсовета единогласно поддержали его кандидатуру. Он фактически возглавил Нижнекамский район в ноябре 2021 года после того, как прежний глава Айдар Метшин избрался депутатом Госдумы РФ.