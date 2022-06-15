Муллин: Строительство обхода трассы М7 создаст новые возможности для Нижнекамска

Строительство обхода федеральной трассы М7 «Волга» создаст новые возможности для развития экономики Нижнекамска. Об этом на совещании в мэрии заявил руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Глава исполкома заметил, что сейчас Нижнекамск у многих ассоциируется с масштабными химическими производствами, но со временем он должен стать территорией отдыха и здоровья. «Наш город находится в географически красивом месте — реки Кама, Зай, Шешма, малые реки, леса, сам город зеленый, не менее красивая природа и в наших сельских поселениях. <…> На прошлой неделе мы обсуждали этот вопрос с Дирекцией по развитию природных территорий и экотуризма», — рассказал он.

Муллин обратил внимание на то, что строившим Нижнекамск удалось создать «очень красивый и комфортный город», который к тому же расположен в местности с «богатой природой». Имеющиеся здесь возможности для развития индустрии туризма необходимо развивать, убежден он.

По словам руководителя исполкома, в ходе встречи с представителями Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма шла речь о проектах по развитию Борковской дачи и Ильинки. Также имеется идея развивать туристический кластер при поддержке представителей малого бизнеса. Такому развитию событий будет способствовать и «строительство федеральной трассы М7, которая открывает новые возможности в плане развития бизнеса», добавил Рамиль Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске при строительстве объездной дороги М7 вырубят деревья в Корабельной роще, но не более чем на 1% от общей ее площади. Обход Нижнекамска и Набережных Челнов войдет в скоростной маршрут Казань — Екатеринбург, который по поручению Президента РФ Владимира Путина станет продолжением автодороги М12.