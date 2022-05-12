На втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов началось строительство моста через Клятлинку

На втором этапе строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 началось возведение моста через реку Клятлинка. Протяженность моста, который будет состоять из трех пролетов, составит около 80 метров, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Мостовики начали строительство седьмого моста на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. Работы ведутся на искусственном сооружении через реку Клятлинка в Нижнекамском районе Татарстана», – отметили в пресс-службе.

В настоящее время специалисты готовятся к погружению свай, которые станут основанием для опор моста. Предстоит возвести четыре опоры, построить пролетное строение из железобетонных балок и выполнить устройство мостового полотна.

Кроме того, на семи мостах через реки Аланка, Клятлинка, Авлашка, Аштылга и ручьи началась подготовка к устройству опор. На трех мостах ведется устройство монолитного ростверка, армирование и бетонирование стоек опор. На мостах через реки Аланка, Авлашка и Аштылга ведутся работы по устройству фундаментов опор.

Всего на втором этапе обхода длиной 23,7 километра будет построено восемь мостов протяженностью от 48 до 308 метров, два путепровода и одна транспортная развязка на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Альметьевск. Приступить к строительству первого путепровода планируется в июле, а к возведению моста через реку Тимерсу, второго путепровода и транспортной развязки – в следующем году.

Общая протяженность обхода, который построят в три этапа, составит 81,4 километра. В настоящее время строится второй этап. По третьему этапу ведется подготовка к заключению контракта на строительство, а проектную документацию на первый этап пока рассматривает Главгосэкспертиза России. Все работы на трех этапах будут завершены в 2024 году.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов войдет в скоростной маршрут Казань – Екатеринбург, который, по поручению Президента России Владимира Путина, станет продолжением автодороги М12.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»