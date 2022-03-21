Муллин: «Сахара и крупы на всю жизнь не напасешься, жуки могут съесть»

В Нижнекамском районе нет проблем с продовольственной безопасностью: зерно, сахарная свекла, подсолнечник, рапс и другие культуры выращиваются в Татарстане. Поэтому проблем с поставками продовольственных товаров нет, дефицита тоже нет, логистические центры имеют двух-трехмесячный запас продуктов. О ситуации на продовольственном рынке рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Те инвестиции, которые были вложены в сельское хозяйство, дают свои плоды. Здесь никаких вопросов не должно быть. Однако тот ажиотаж, который мы видели в последнюю неделю, вызывает определенное непонимание», — отметил спикер.

Также Муллин добавил, что буквально через пару месяцев начнет поступать новый урожай.

«Здесь у людей просто возникает некое внутреннее желание запастись. Но запастись до конца своей жизни не получится. Сахара и крупы не напасешься, жуки могут съесть», — предупредил Муллин.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.