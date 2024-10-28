Муллин: «Саммит БРИКС — это большая победа России на международной арене»

Казань стала городом мира и многополярности, городом, который определяет будущее политики и экономики мира. К такому выводу пришел мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, который на деловом понедельнике поделился мыслями по поводу состоявшегося в столице Татарстана саммита БРИКС.

«Проведение столь масштабного мероприятия стало большим экзаменом для республики. Эта почетная миссия была возложена на республику. В саммите приняло участие большое количество миссий, представительств — это 36 государств и шесть международных организаций. Двадцать четыре делегации возглавляли первые лица. Это большая победа России на международной арене. Это признание России. Это признание ее политики, её курса», — уверен мэр.

Муллин напомнил, что Раис РТ Рустам Минниханов провел встречи с рядом иностранных лидеров. Итогом всего этого мероприятия стало принятие Казанской декларации, которая в первую очередь направлена на сохранение мира и на указание невозможности экономических санкций, добавил он.

«Это мероприятие войдет в историю мира как некий старт изменений геополитики, которые, конечно, в первую очередь направлены на то, чтобы мы созидали. Нам очень важно созидать и идти вперед. Нам очень важно двигаться в развитии. Любая война — это всегда трагедия и потери. Поэтому, конечно, нам очень важно, чтобы баланс сил и мира всегда соблюдался. И это было озвучено в этой декларации», — поделился Муллин размышлениями.

Кроме того, мэр заметил, что гости посмотрели город Казань, Казанский Кремль, выставки, различные здания и сооружения. «Татарстан сегодня у всех на слуху. Это одна из динамично развивающихся территорий. Нижнекамск тоже вносит большую лепту в развитие республики и страны в целом», — заключил он.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.