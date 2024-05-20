Муллин раскритиковал автомобилистов, которые паркуются на тротуарах после ремонта дворов

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин подверг критике автомобилистов, которые паркуются на тротуарах после ремонта территорий по республиканской программе «Наш двор». Фотографии машин, стоящих на зеленых зонах, представил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома района по ЖКХ Максим Парамонов.

«Очень обидно, когда ты видишь такие картинки, да еще закрыли номера. Конечно, если ты купил большую машину, есть желание всем ее показать, можно завезти, в сервант себе ее поставить. Но никто не должен страдать, когда напротив проходного тротуара стоит машина. Есть требования. Я обращаюсь и к Управлению внутренних дел. Есть требование безопасности, которое гласит, что вдоль пешеходных тротуаров 5 метров с обеих сторон машины не должны парковаться. У нас пешеходные проходы перекрывают, встают на этих пешеходных проходах, встают на зеленых пространствах», — отметил Рамиль Муллин.

Мэр также заметил, что никто из автомобилистов в Нижнекамске не пользуется многоуровневым паркингом, который был построен по улице Баки Урмане.

«Он еще пока пустой, никто почему-то не хочет покупать парковочные места и поставить цивилизованно свою машину. Им всем кажется, что двор, который построили, должен иметь количество машино-мест, равное количеству квартир. К сожалению, такого нет», — пояснил Муллин.

Максим Парамонов пояснил, что при обсуждении проектов благоустройства с жителями проектировщики под контролем администрации стараются учесть пожелания по созданию дополнительных парковочных мест, расширению проезжей части. Однако на зеленых зонах и газонах паркуются автомобили, создавая неудобства для женщин с колясками и подвергая риску детей, которые вынуждены обходить машины по проезжей части.

«Кроме того, такое безответственное и потребительское отношение увеличивает износ тротуарного покрытия, — посетовал он. — Мы ведь не ставим холодильник на лестничной площадке, если дома для него не хватает места, мы не требуем у соседей место в шкафу для вешалки своих брюк. Давайте прекратим свои автомобили ставить там, где это не положено, и не будем создавать препятствия людям, которые никакого отношения к вашему личному имуществу не имеют», — подчеркнул спикер.

«К сожалению, рост автомобилизации влияет на состояние этого пространства. Если изначально предполагалось, что Нижнекамск это все-таки больше зеленые массы, то сейчас мы идем всё равно по пути расширения парковочных пространств», — прокомментировал Муллин.

Ранее мэр Нижнекамска пообещал добавить парковочные места во дворе дома №14 по проспекту Мира. Сделать это хотят за счет расширения дороги. Также он рассказал о планах создать новые автостоянки, чтобы закрыть проезд у школы №31 и создать там пешеходный променад.

В городе активно реализуют программу «Наш двор», куда в 2024-м включили 73 двора из Нижнекамского района. На реализацию программы выделили почти 910 млн рублей. Специалисты пообещали завершить ремонт к 1 сентября. Программа «Наш двор» в Нижнекамске будет продолжена в 2025 и 2026 годах.