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Власти Нижнекамска пообещали жителям одного из домов решить проблему с парковками
Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин обещал добавить парковочные места во дворе дома № 14 по проспекту Мира. Сделать это хотят за счет расширения дороги. Также градоначальник рассказал о планах создать новые автостоянки, чтобы закрыть проезд у школы № 31 и создать там пешеходный променад, пишет НТР-24.
«Вот там есть заезд, перед „Челны-хлебом“ огромная площадь. Там в рамках городских программ постараемся сделать парковку», - говорит Муллин.
Также власти хотят организовать паркинг между парковочной зоной и больницей. Там будет общегородская парковка.
Напомним, ранее жители вышеупомянутого дома жаловались на нехватку парковок и узкие дороги. По словам местных жильцов, разъехаться было невозможно, если на участке оказывались две встречные машины.
Отметим, что в городе активно реализуют программу «Наш двор», куда в 2024-м включили 73 двора из данного района. На реализацию программы выделили почти 910 млн рублей. Специалисты пообещали завершить ремонт к 1 сентября.
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