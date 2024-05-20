Программу «Наш двор» в Нижнекамске продлят до 2026 года

Республиканская программа Раиса РТ «Наш двор» будет продолжена в 2025 году. На сегодняшний день по результатам голосования «Топ 200» в Нижнекамском районе Татарстана прошел отбор 19 дворов, набравших наибольшее количество голосов. О планах по реализации проекта на ближайшие два года рассказал заместитель руководителя исполкома района по ЖКХ Максим Парамонов.

На деловом понедельнике чиновник напомнил, что с 15 марта по 30 апреля в Татарстане проходило ежегодное голосование жителей по выбору дворовых территорий для благоустройства. Каждый гражданин республики, авторизованный на портале госуслуг РТ и достигший 14 лет, мог проголосовать на сайте gorodsreda.tatar.ru.

Для формирования плана на 2025 год в летний период специалисты проведут обследование 132 дворов. Их список опубликован на сайте «Наш двор». Из заявленного количества будут отобраны дворы с наиболее высоким износом асфальта. Оставшиеся придомовые территории будут благоустроены в 2026 году.

За четыре года реализации программы «Наш двор» в Нижнекамском районе благоустроены 275 дворовых территорий, общая стоимость работ составила 2,6 млрд рублей.

В этом году обновят 73 дворовые территории, на которые выходят 107 домов. Площадь асфальтобетона в этих дворах превышает 157 тыс. кв. метров. Выделено 909,6 млн рублей, в том числе 727,4 млн рублей — на ремонт асфальтобетонного покрытия. Еще 91,1 млн рублей выделено на устройство освещения, такая же сумма пойдет на приобретение и установку малых архитектурных форм.

По словам докладчика, в настоящее время работы идут полным ходом. На сегодняшний день подрядные организации работают в 45 дворах.

«Выполнена работа по срезке асфальтобетона, ведется работа по установке бортового камня и параллельно строительство наружного освещения. Также во дворах, в которых готовы детские площадки, начали устанавливать детское оборудование. Перед стартом работ в каждом дворе размещаются паспорта объектов с согласованным планом-схемой благоустройства», — пояснил Максим Парамонов.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин отметил, что необходимо использовать ресурсы, чтобы получить дворы, комфортные и для детей, и для молодежи, и для взрослых, и для автомобилистов, и для владельцев собак.

«То есть это то пространство, которое позволяет людям жить и радоваться жизни. Поэтому к работе очень важно подойти комплексно. Понятно, когда мы обсуждаем с населением их запросы, всегда есть лагерь, поддерживающий одну сторону, а есть лагерь, поддерживающий другую сторону. Кто-то за вырубку деревьев, кто-то за оставление этих деревьев, кто-то за увеличение парковочного места, а кто-то за детскую площадку. Достаточно сложно маневрировать. Между вот этими запросами очень важно соблюсти все нормы. Еще есть требования ГОСТа и требования безопасности. Соблюдая эти моменты, нужно максимально сделать так, чтобы двор был комфортным», — прокомментировал Рамиль Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в соседних Набережных Челнах в работе находятся более 20 дворов. Всего в Автограде за строительный сезон благоустроят 71 двор.

Республиканская программа «Наш двор» была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в 2020-м. В этом году на реализацию программы выделено 10 млрд рублей.