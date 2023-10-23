Муллин: Призывники из Нижнекамска пройдут службу в спокойных зонах

Новобранцы из Нижнекамского района не будут служить в «горячих точках». Как рассказал на деловом понедельнике глава района Рамиль Муллин, всего в осенний призыв в армию уйдут порядка 200 призывников.

«У нас начался осенний призыв. Хотел бы успокоить родителей, что ребята, которые сегодня идут по службе по призыву, не будут служить в „горячих точках“. В основном они проходят учения в спокойных зонах», — пояснил спикер.

Из Нижнекамского района уже состоялись две отправки новобранцев — в первую ушли 34 жителя района, 20 октября — более 40.

«Необходимо выполнить те задачи, которые перед нами ставит руководство республики и руководство страны. Это обязанность каждого гражданина Российской Федерации — служить Родине», — отметил он.

Напомним, 1 октября в соответствии с приказом Президента РФ Владимира Путина в России стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 31 декабря 2023 года.