«В зону СВО они не попадут»: первые новобранцы из Нижнекамска убыли на военную службу

Фото: © Светлана Шумкова

Тридцать четыре новобранца из Нижнекамского района РТ сегодня ранним утром отправились на срочную службу. Это первая отправка в армию в рамках осенней призывной кампании 2023 года. Служить молодые люди будут в воинских частях Центрального и Западного военных округов.

Возле военкомата были слышны напутствия от друзей и родных. Кто-то только окончил школу, некоторые уже успели отучиться в колледже. Но все они решили сначала отдать долг Родине, а уж потом строить планы дальше.

«Для меня это важный этап. После возвращения собираюсь начать взрослую жизнь, съехать от родителей. Для меня это знаковый период, после которого начнется совсем другая жизнь», — говорит новобранец.

Фото: © Светлана Шумкова

«Я хочу отдать долг Родине, защитить свою страну. А дальше — в институт обратно учиться, получать высшее образование», — вторил ему другой парень.

Родные и близкие переживают за сыновей, братьев и возлюбленных.

«Самое главное, чтобы было здоровье, и чтобы он отслужил достойно, преданно, как любящий Родину человек», — пожелала мама новобранца.

Фото: © Светлана Шумкова

Далее прошло построение и наставления от старших по званию. Парни внимательно выслушали речь военного комиссара Газинура Ситдикова о мужестве, о долге перед Отечеством, о том, что ждет ребят в частях, куда они отправляются.

«Хотел бы довести до всех родственников военнослужащих, которые сегодня убыли. В зону СВО они не попадут. Ребята будут проходить службу в воинских частях Центрального и Западного военных округов», — подчеркнул военком.

Фото: © Светлана Шумкова

Он также напомнил, что военную службу по призыву можно заменить на службу по контракту на один год.