Муллин: Почти все многодетные отцы из Нижнекамска получили отсрочку от мобилизации

Многодетные отцы, которые воспитывают трех и более детей, вернулись со сборных пунктов Казани к своим семьям. Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, сообщил на деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Градоначальник напомнил, что решение об отсрочке данной категории отцов было принято на прошлой неделе. «Часть ребят вернулась, мы с каждым отработали, где были пожелания и просьбы со стороны семей. Работа идет в заявительной форме», — отметил он.

Муллин добавил, что в Нижнекамске на прошлой неделе было официально зарегистрировано 38 браков с мобилизованными гражданами, семьям выдано более 400 карт по транспортному обслуживанию.

Напомним, призыв мужчин, воспитывающих троих несовершеннолетних детей, был приостановлен в Татарстане с 4 октября. 19 октября депутат от Госдумы РФ Айрат Фаррахов рассказал, что тех из них, кто уже был призван по частичной мобилизации, вернут домой. Тему в республике также курирует вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, которая рассматривает каждый случай индивидуально.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Нижнекамска на пункт сбора в Казань отправлено 300 мобилизованных.