В Нижнекамске состоится гражданская панихида по погибшим в СВО солдатам

Сегодня в 11.00 в Нижнекамске около Монумента Победы пройдет гражданская панихида по двум солдатам, погибшим в специальной военной операции. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин.

«Сегодня в последний путь провожаем двух наших бойцов. К, сожалению, мы имеем и потери. Мы должны оказать максимальную помощь и поддержку близким и родственникам погибших», — отметил он.

По словам Муллина, в сегодняшней ситуации никто не должен оставаться в стороне. Необходимо также поддержать всех тех, кто встал на защиту родины. «Их близким, семьям, родителям – всем непросто. Каждую просьбу отрабатывать персонально», — поручил градоначальник.

На сегодняшний день в городе химиков идет сбор необходимых вещей в пунктах сбора гуманитарной помощи, открыт денежный счет. Машина с грузом сегодня направится в Лисичанск.