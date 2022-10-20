«Обсудили вопрос с Минобороны. Ответ однозначный»: когда многодетных отцов вернут в семьи

Призыв в рамках частичной мобилизации мужчин, воспитывающих троих несовершеннолетних детей, приостановлен в Татарстане с 4 октября. Когда многодетных отцов вернут домой и что они должны сделать для этого, находясь на сборных пунктах, – в материале «Татар-информа».

Айрат Фаррахов: «Мобилизованных мужчин с тремя и более несовершеннолетними детьми должны вернуть домой. Контроль по каждому такому случаю будет вестись парламентариями Госдумы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фаррахов: «Мобилизованные многодетные отцы будут возвращены в семьи»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов в беседе с «Татар-информом» рассказал, что мобилизованных мужчин с тремя и более несовершеннолетними детьми должны вернуть домой. Контроль по каждому такому случаю будет вестись парламентариями Госдумы.

Фаррахов пояснил, что решение о возвращении домой многодетных отцов было озвучено накануне во время встречи представителей Минобороны РФ с депутатами Госдумы в Москве. Ранее Генштаб Минобороны РФ принял решение не призывать с 4 октября 2022 года отцов троих детей.

«Решение о возвращении домой многодетных отцов было озвучено накануне во время встречи представителей Минобороны РФ с депутатами Госдумы в Москве» Фото: e-nkama.ru

«Директива Генштаба Минобороны РФ от 4 октября имеет обратную силу, поэтому она распространяется на тех отцов троих детей, которые были мобилизованы ранее», — объяснил Фаррахов.

Он подчеркнул, что этот вопрос волновал граждан, поэтому депутаты вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным поставили его перед представителями военного ведомства.

«В Минобороны попросили, чтобы депутаты контролировали этот вопрос. У меня много обращений от наших граждан по этому вопросу, по каждому обращению будем отрабатывать», — сказал Фаррахов.

Депутат ГД ведет переписку с родственниками мобилизованных в соцсетях

Айрат Фаррахов в Telegram-канале и на странице во «ВКонтакте» начал лично отвечать на запросы жителей Татарстана. Под его постами оставляют комментарии родственники мобилизованных и сами мужчины, призванные по частичной мобилизации. На обращения парламентарий отвечает «принял» или дает разъяснения. Во «ВКонтакте» есть также кнопка «Позвонить», где можно связаться через аудио или видеозвонок.

Так, например, Зиля Миннулловна, сестра Ильнара Сахабиева из Елабуги, пожаловалась депутату в телеграм-канале, что военкомат не может вернуть родственника, так как нет законных оснований. А командир части отвечает, что этот вопрос не в его компетенции.

«Доброе утро. Уважаемый, Айрат Закиевич. Сегодня позвонила в военкомат города Елабуги. Там говорят, что Указа, подписанного Президентом, нет, мы не можем их возвращать, обратитесь к командирам, где мобилизованные находятся. А командиры говорят, что это не в их компетенции. Брат Сахабиев Ильнар Миннуллович, 19.04.1993 года рождения. У него 3 малолетних детей, 3 года, 4, года и 6 лет. В данный момент находится на учении в Казани в Танковом училище, 21 забирают, просим помощь».

Обращение было принято с разъяснениями: «Принял. Ваш военкомат ответил правильно! Этот вопрос сейчас в ведении Министерства обороны. Будем вместе двигаться!» — поддержал семью Фаррахов.

Вячеслав Володин заявил, что пока призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны РФ Фото: duma.gov.ru

Володин: «Контроль со стороны депутатов Государственной Думы будет обеспечен»

Депутаты Госсовета РФ 18 октября во втором чтении рассмотрели пакет поправок к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», но не приняли его, составив таблицу поправок. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны РФ.

В своем тeлеграм-канале он сообщил, что многодетные отцы с тремя и более детьми должны быть освобождены от частичной мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9,5 тыс. таких отцов.

По его словам, такой же позиции придерживается Генштаб Минобороны РФ. «Обсудили вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — написал он.

Ирина Волынец: «Мы рассчитываем, что такой закон будет принят в начале ноября. Поэтому формально в военкомате нет документа, на основании которого они могут освободить отцов троих и более детей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ирина Волынец: Рассчитываем, что закон для отцов с тремя детьми будет принят в начале ноября

По словам Уполномоченной по правам ребенка в РТ Ирины Волынец, на сегодняшний день важно понять, что решение Генштаба Минобороны РФ носит рекомендательный характер. Пакет поправок, защищающих от мобилизации мужчин с тремя и более детьми, еще не принят.

«Мы рассчитываем, что такой закон будет принят в начале ноября. Поэтому формально в военкомате нет документа, на основании которого они могут освободить отцов троих и более детей. Подчеркнем, что заявление Генштаба Минобороны — это пока рекомендация, а не регламент, который нужно неукоснительно выполнять.

«Зачастую в многодетных семьях женщина воспитывает маленьких детей, а отец — единственный кормилец. По каждому случаю мы пишем в военкомат, просим за такие семьи» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что их ведомство получает обращения от многодетных семей. Каждое прошение отрабатывается и направляется в военкомат республики. Обращаются также жены многодетных супругов, у многих маленькие дети, есть семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Я убеждена в том, что многодетные отцы должны получить отсрочку. Зачастую в многодетных семьях женщина воспитывает маленьких детей, а отец — единственный кормилец. По каждому случаю мы пишем в военкомат, просим за такие семьи. Я искренне надеюсь на то, что всех многодетных отцов, которых призвали до заявления Генштаба, вернут домой. В целом их можно понять: все встревожены, беспокоятся за своих родных. Сегодня мне позвонили по одному из обращений, сказали, что вчера отпустили отца троих детей из Лаишевского района».

Сария Сабурская: «Сейчас призыв многодетных отцов при наличии троих детей приостановлен, но четкого механизма возврата такой категории военнослужащих пока нет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сария Сабурская: «Мобилизованные отцы могут написать заявления в республиканскую призывную комиссию»

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская в разговоре с «Татар-информом» пояснила, что изменения в закон о мобилизации вносились совсем недавно, но они касались студентов. В отношении многодетных родителей с тремя детьми поправки пока не приняты.

По словам омбудсмена, мобилизованные многодетные отцы, которые сегодня находятся в мобилизационных пунктах, причислены к определенным частям и практически прошли обучение. Вернуть их в семьи вероятно, поможет республиканская призывная комиссия.

Сабурская посоветовала мобилизованным многодетным отцам писать обращение в республиканскую призывную комиссию или подавать заявления непосредственно на имя командира части, приложив свидетельства о рождении детей.

«Сейчас призыв многодетных отцов при наличии троих детей приостановлен, но четкого механизма возврата такой категории военнослужащих пока нет. Сегодня взять и вернуть их просто так, пока никто не может, поскольку нет нормы закона. Пока есть только сочувствие в отношении родителей, которые воспитывают детей», — отмечает она.

В регионах, где был «недобор» с мобилизацией, власти призывали в том числе многодетных отцов семейств. А там, где мобилизация выполнена на 100%, соответственно, идет возврат многодетных мужчин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закон обязательно примут, процесс пошел

Адвокат Мидхат Курманов считает, что принятие данного закона лишь вопрос времени.

«Эти люди и так большую часть жизни посвятили нашей Родине. Сегодня их задача — достойно воспитать своих детей, дать им образование, поставить на ноги. Закон обязательно примут», — уверен Курманов.

Председатель РОО «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов также уверен, что закон будет принят, тем более, что на территории России уже есть регионы, где многодетные отцы вернулись домой.

«Процесс пошел», — говорит он.

Кузнецов предположил, что в регионах, где был «недобор» с мобилизацией, власти призывали в том числе многодетных отцов семейств. А там, где мобилизация выполнена на 100%, соответственно, идет возврат многодетных мужчин.

«У многодетных семей есть маленькие дети, это значит, что супруга сидит дома. Когда кормилец уходит, семья фактически остается без средств к существованию. К нам поступало много обращений, когда мама спрашивала, как ей быть с тремя детьми. Я поддерживаю это решение. Оно своевременное, нужное».

Председатель РОО «Союз Отцов» Республики Татарстан Адель Загретдинов отметил, что в общественной организации идет работа с отцами, призванными по указу о частичной мобилизации. Организация также получала обращения от семей, где папа является многодетным отцом, и главным, если не единственным добытчиком. Решение Минобороны РФ о возвращении отцов троих и более детей, воспринят родительским сообществом Татарстана крайне положительно.

Сегодня по закону о мобилизации, право на отсрочку имеют отцы, которые воспитывают в семье четверых и более детей до 16 лет, а также одинокие родители, которые воспитывают одного ребенка и более в возрасте до 16 лет. Кроме этого отсрочку имеют мужчины с тремя детьми, у которых супруги находятся на 22-й неделе беременности и более.