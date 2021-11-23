Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин обратился к федеральным властям для решения транспортной проблемы в Нижнекамске. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Обращаясь ко мне, вы часто поднимаете вопрос общественного транспорта. Решение этой проблемы является приоритетным для меня и для города», — отметил он.

Руководитель рассказал, что побывал в Москве, где прошел ряд консультационных встреч в Министерстве транспорта. Планируется, что автопарк Нижнекамска пополнится 24 единицами транспорта.

«Там мы обсуждали возможность приобретения в лизинг 24 единиц транспорта, будем надеяться, что Нижнекамск их получит», — отметил он.

Ранее в исполкоме Нижнекамского района озвучили решения по транспортной проблеме, которая стоит перед городом наболее остро. По словам заместителя руководителя исполкома Ленара Ахметова, оптимизация маршрутной сети, бескондукторная система оплаты в автобусах и центр диспетчеризации решат данную проблему.

Ранее на деловом понедельнике Рамиль Муллин раскритиковал коммунальщиков Нижнекамска за снежную кашу на дорогах, о чем сообщало ИА «Татар-информ».