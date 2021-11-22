Муллин раскритиковал коммунальщиков Нижнекамска за снежную кашу на дорогах

Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин раскритиковал Департамент строительства и благоустройства Нижнекамска за не убранный от снега город. На деловом понедельнике в мэрии он призвал представителей управляющих компаний убирать Нижнекамск более тщательно.

«Почему город грязный? — спросил глава исполкома своего заместителя Максима Санкова. — Вы сказали, что за полтора часа группа проходит свой маршрут. За более восьми часов они четыре или пять раз должны были пройти город. Вы комментарии людей читали в Instagram, „ВКонтакте“? Вы видели, [что] они спрашивают, где машины? Они вообще не должны видеть машины, они должны видеть чистый город».

Рамиль Муллин отметил, что коммунальные службы начинают убирать снег очень поздно. На выезде из города накануне даже образовался затор, потому что автомобили не могли выехать из Нижнекамска. В качестве положительного примера он сослался на свой опыт работы в Муслюмовском районе, где к шести часам утра все дороги были вычищены.

«Я не понимаю, почему мы в восемь утра выходим чистить снег? Никак не могу понять. На своей прежней работе я поставил задачу, чтобы с шести утра были вычищены все тротуары и все основные улицы. Почему сегодня в городе в восемь часов выходят чистить? В восемь все уже на работе. Почему ночью не чистим город? Что нам мешает вычистить город нормально? Объясните мне, в чем проблема?» — задавал вопросы руководитель исполкома.

«Заходы в школу, в культурные учреждения должны быть чистыми. И весь город, и магистрали, и дорожки. Требую, чтобы основная работа была ночью и к шести — семи утра, пока люди выходят из своих домов, все тротуары должны быть вычищены. Не успеете, выйдем вместе с вами с лопатами. У меня такая практика есть. Не хотите — с другими будем чистить», — поставил задачу Муллин.

Максим Санков доложил, что накануне днем работали 11 единиц техники, в ночь вышли девять машин. Днем смена работала с 7.00 до 17.00, в ночь — с 19.00.