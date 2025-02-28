Муллин об износе сетей в Нижнекамске: «Мы видим критику жителей – эта критика уместна»

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Износ инженерных сетей в Нижнекамске достигает 80%. На отчетной сессии глава района Рамиль Муллин назвал «судьбоносной» передачу сетей от «Водоканала» «Татэнерго». В заседании принимает участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Сегодня, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз выразить благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Кабинету Министров и лично Раузилю Магсумяновичу Хазиеву за поддержку в решении вопросов теплоснабжения нашего города», – поблагодарил он.

Несмотря на сжатые сроки, энергетикам удалось подготовить город к отопительному сезону. Осенью было заменено 13,5 километра теплотрасс и 5 километров сетей горячего водоснабжения на 22 самых уязвимых участках. На эти цели было направлено 897 млн рублей.

«В прошлом году за десять дней мы имели 3 тыс. жалоб от населения, сейчас 1,5 тыс. жалоб. Основные жалобы связаны с теплоснабжением, горячей водой. Конечно, проблемы еще остаются. Мы видим критику жителей – эта критика уместна. Но нам нужно набраться терпения и за ближайшие три – пять лет сделать так, чтобы сети были приведены в порядок», – сказал мэр Нижнекамска.

Рамиль Муллин подчеркнул, что этот вопрос требует системного подхода и будет решаться совместно с руководством республики.

Для модернизации коммунальной инфраструктуры Нижнекамск рассчитывает на помощь федерального центра и Правительства Татарстана. Президент России Владимир Путин в своем послании обозначил важность обновления ЖКХ, а Рустам Минниханов анонсировал новую программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

«Мы надеемся на поддержку и федерального центра, и республики. Вопрос водоснабжения требует комплексного решения, и мы будем работать в этом направлении», – отметил Рамиль Муллин.