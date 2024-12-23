Мэр Нижнекамска о сетях ЖКХ: Мы загрузили этот хлам, и эшелон медленно пошел

На итоговой пресс-конференции в Нижнекамске глава района Рамиль Муллин эмоционально высказался о ситуации с коммунальными сетями, часть из которых находится в аварийном состоянии. Наболевшую проблему он пытался решить в течение нескольких лет «стучась во все двери».

«Самая главная победа этого года. Мы сделали шаг, который позволяет нам надеяться, что мы приведем в порядок инженерные сети. Всю ржавую труху, которая у нас была, мы загрузили в платформу, которую ведет компания „Татэнерго“, при поддержке Раиса РТ. Мы загрузили этот хлам, и эшелон медленно пошел», — рассказал глава района.

Также он поделился планами и прогнозами: по его словам, эти сети будут приведены в порядок в течение 2-3-х лет. Пока речь идет только о горячей воде и теплоснабжении.

«Понятно, что ситуация аховая, сложная. 2,5 года мы бились в двери, какие только можно. Нас услышали, и, я думаю, что мы в какой-то мере стали локомотивом в решении тех задач, которые сегодня Правительство видит в перспективе», – сказал он.

На днях Правительство Татарстана приняло решение запустить в республике новую программу модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на сумму 10 млрд рублей.

«Раис РТ Рустам Минниханов анонсировал проект программы замены инженерных сетей. В этом году вложено порядка 1 млрд рублей — это касается городских и районных сетей. Это первые шаги, которые позволят нам решить проблему. Ситуация была такова, что мы могли реально не запустить город к зиме», — поделился опасениями мэр.