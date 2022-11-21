Муллин о Новом годе в Нижнекамске: «Праздник будет, но без помпы и салютов»

Руководство Нижнекамска приступило к новогоднему украшению города. Как будет проходить празднование в городе химиков, рассказал на деловом понедельнике глава района Рамиль Муллин.

«Работу по оформлению Нового года мы начали, — сообщил Муллин. — Новый год проводить будем, но с учетом специальной военной операции. Без помпы и салютов. Но самое главное сейчас — отревизировать все украшения, которые есть, и установить их, украсить наши основные улицы и магистрали».

Градоначальник также обратился к главам сельских поселений, руководителям территориальных общественных самоуправлений города с призывом украсить свои дворы, организовать внутридворовые праздники, а представителям бизнеса — красиво подсветить свои территории.

«Новый год — это праздник чуда, особенно для детей», — добавил он, отметив, что особое внимание нужно уделить детям мобилизованных граждан.

На прошедшем совещании в субботу Президент Татарстана Рустам Минниханов озвучил позицию республики по поводу празднования и оформления Нового года. В столице Татарстана установят столько же новогодних иллюминаций, однако при этом средства из бюджета города тратить не будут. Руководитель также поручил особое внимание при подготовке к новогодним мероприятиям уделить детям участников военной спецоперации — их по его поручению пригласят в Казанский Кремль на театрализованные представления, а также на республиканскую елку в «Татнефть Арену».