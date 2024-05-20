Муллин о газификации: «Создали все условия, чтобы нижнекамцы проводили время на дачах»

Нижнекамск стал одним из первых муниципалитетов Татарстана, где реализуется программа газификации садовых товариществ. На деловом понедельнике глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин подчеркнул, что в муниципальном образовании создали все условия, чтобы люди могли проводить время на дачах.

«Нижнекамск стал одним из первых в республике по реализации программы социальной газификации садовых товариществ, инициированной Президентом нашей страны Владимиром Путиным», — отметил спикер.

Недавно газ был запущен (в церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов) в деревню Дмитриевка и садоводства «Чайка» и «Строитель». За пять месяцев здесь построили сети протяженностью 8 километров. Теперь около 550 домовладений имеют возможность подключиться к газу.

Это уже второй газопровод в районе, запускаемый в этом году в рамках программы. Зимой газ был запущен в поселок для многодетных Борок, напомнил руководитель муниципалитета.

«Теперь очень важно здесь выстроить работу с потребителями. Надо понимать, что сегодня социальная газификация в первую очередь направлена, чтобы было потребление газа, а не просто вот подвели газопровод к дому», — заметил Рамиль Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин поручил обеспечить догазификацию СНТ и представить доклад об этом до 15 июля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что на программу социальной газификации из федерального бюджета дополнительно направят 1 млрд рублей.