Муфтият РТ о встрече Путина и Минниханова: Руководители правы, без согласия нет успеха

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин назвал ключевой фразу Раиса Татарстана Рустама Минниханова на встрече с Президентом России Владимиром Путиным о том, что без согласия не может быть богатства.

«Руководители правы: процветания и социально-экономического благополучия невозможно достичь, если общество будет разрозненно. Поэтому наивысшей ценностью татарстанского общества и самым крупным достижением нашей республики я считаю межнациональные и межрелигиозные мир и согласие», – передала «Татар-информу» слова муфтия РТ его пресс-служба.

По словам Камиля хазрата, мир и согласие – это заслуга и мудрость властей республики, которые на своем примере демонстрируют обществу уважительное отношение ко всем культурам народов Татарстана.

«У нас БИА (Болгарская исламская академия – прим. Т-и) строилась одновременно с воссозданием православного храма в Казани, Болгар возрождался одновременно со Свияжском. Муфтият и [Татарстанская] митрополия находятся во взаимодействии. Вместе получается убедительнее и результативнее защищать общие нравственные ценности», – обратил внимание Самигуллин.

Слова благодарности в адрес Президента высказал заместитель муфтия Ильфар хазрат Хасанов за внимание, которое он уделил главному достижению Татарстана – межконфессиональному и межнациональному согласию в обществе.

«В [мечеть] «Кул-Шариф» приходит много иностранных официальных гостей, и всем удивительно видеть, что в Казани рядом с мечетью может стоять церковь», – отметил Хасанов.