Муфтий Татарстана прочитал намаз в Соборной мечети Луганска

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Делегация Духовного управления мусульман Татарстана во главе с муфтием РТ Камилем хазратом Самигуллиным совершила рабочую поездку в зону специальной военной операции для оказания моральной и гуманитарной поддержки мобилизованным жителям республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального муфтията.

При этом в ходе поездки Камиль хазрат Самигуллин и казый Юго-Восточного региона Татарстана Марат хазрат Марданшин побывали в Луганске, Северодонецке и подшефном РТ городе Лисичанске. Представители ДУМ оценили состояние объектов и жилых домов, ознакомились с процессом восстановления Лисичанска и побывали в госпитале в Луганске.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В Соборной мечети Луганска Камиль Самигуллин и Марат Марданшин встретились с муфтием Луганской народной республики Мухаммадом Гамбаровым и местными имамами. Гости передали представителям ДУМ ЛНР религиозную литературу, опубликованную ИД «Хузур» ДУМ РТ. Они также встретились с солдатами подшефного воинского подразделения и местными мусульманами, после чего Камиль хазрат совершил в мечети пятничный намаз.

Кроме того, во время поездки сотрудники муфтията Татарстана передали подшефному воинскому подразделению, действующему на Луганщине, пятую по счету партию помощи. Среди бойцов воинской части 90% составляют уроженцы Татарстана, в том числе практикующие мусульмане.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Помощь включала маскировочные сети, компьютерную технику (ноутбук, принтер, блок питания, пауэрбанки), обогреватели, окопные бинокли, кабели, газовые баллоны, газовые плитки, а также лекарственные препараты, влажные полотенца, 20 коробок халяльной тушенки и другие продукты — мед и сушеные супы домашнего приготовления.

«Все товары отгружены непосредственно в воинскую часть, то есть переданы в руки солдатам. Гуманитарная помощь приобретена на средства, собранные Благотворительным фондом „Закят“ ДУМ РТ благодаря неравнодушным мусульманам со всех уголков республики», — заявили в республиканском муфтияте.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДУМ Татарстана объявило 2024-й Годом семьи и халяльного образа жизни.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.