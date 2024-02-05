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Муфтий Татарстана прочитал намаз в Соборной мечети Луганска
Делегация Духовного управления мусульман Татарстана во главе с муфтием РТ Камилем хазратом Самигуллиным совершила рабочую поездку в зону специальной военной операции для оказания моральной и гуманитарной поддержки мобилизованным жителям республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального муфтията.
При этом в ходе поездки Камиль хазрат Самигуллин и казый Юго-Восточного региона Татарстана Марат хазрат Марданшин побывали в Луганске, Северодонецке и подшефном РТ городе Лисичанске. Представители ДУМ оценили состояние объектов и жилых домов, ознакомились с процессом восстановления Лисичанска и побывали в госпитале в Луганске.
В Соборной мечети Луганска Камиль Самигуллин и Марат Марданшин встретились с муфтием Луганской народной республики Мухаммадом Гамбаровым и местными имамами. Гости передали представителям ДУМ ЛНР религиозную литературу, опубликованную ИД «Хузур» ДУМ РТ. Они также встретились с солдатами подшефного воинского подразделения и местными мусульманами, после чего Камиль хазрат совершил в мечети пятничный намаз.
Кроме того, во время поездки сотрудники муфтията Татарстана передали подшефному воинскому подразделению, действующему на Луганщине, пятую по счету партию помощи. Среди бойцов воинской части 90% составляют уроженцы Татарстана, в том числе практикующие мусульмане.
Помощь включала маскировочные сети, компьютерную технику (ноутбук, принтер, блок питания, пауэрбанки), обогреватели, окопные бинокли, кабели, газовые баллоны, газовые плитки, а также лекарственные препараты, влажные полотенца, 20 коробок халяльной тушенки и другие продукты — мед и сушеные супы домашнего приготовления.
«Все товары отгружены непосредственно в воинскую часть, то есть переданы в руки солдатам. Гуманитарная помощь приобретена на средства, собранные Благотворительным фондом „Закят“ ДУМ РТ благодаря неравнодушным мусульманам со всех уголков республики», — заявили в республиканском муфтияте.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ДУМ Татарстана объявило 2024-й Годом семьи и халяльного образа жизни.
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