ДУМ Татарстана объявило 2024-й Годом семьи и халяльного образа жизни

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Наступающий 2024 год Духовное управление мусульман Татарстана решило объявить Годом семьи и халяльного образа жизни. Участники состоявшегося сегодня пленума ДУМ поддержали предложение муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина, сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

«В России объявлен Год семьи, а наши кадыи делают огромную работу по сохранению семейных ценностей. Необходимо усилить эту работу и привлечь к ней всех мухтасибов и имамов. В то же время очень важным для муфтията остается и вопрос распространения халяльного образа жизни. Наша республика должна быть комфортным регионом для проживания мусульман», — подчеркнул в своей речи муфтий Татарстана.

«Концепция Halal Life Style включает в себя широкий спектр смыслов: она подразумевает и мусульманскую инфраструктуру, и исламские финансы, и развитие халяль-индустрии, а также вопросы семьи и морали. Мусульмане должны обеспечивать свои семьи халяльными деньгами и пропитанием, объяснять своим детям, что такое халяль и харам, воспитывать в своих домочадцах любовь к любовь к халяльному образу жизни», — детализировал основные моменты соответствующей инициативы Камиль хазрат.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Председатель ДУМ РТ также призвал все мухтасибаты и учрежденные управлением организации делать в предстоящем году акцент на таких приоритетах, как развитие исламских финансов, программа Halal Life Style, укрепление семейных ценностей, работа с мигрантами, поддержка мобилизованных и их семей.

Среди событий завершающегося года Камиль Самигуллин упомянул эксперимент по внедрению исламского банкинга, который стартовал 1 сентября на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана, события в секторе Газа и мероприятия, организованные в рамках объявленного в РТ Года национальных культур и традиций.

В частности, муфтий заметил, что если за предыдущие годы в ДУМ республики были разработаны пять банковских продуктов, то в этом году к ним прибавилось еще пять. Относительно происходящего в Палестине он призвал имамов не забывать совершать дуа за единоверцев и напомнил, что благотворительный фонд «Закят» собрал 55 млн рублей, часть из которых уже направлена на оказание первоочередной помощи жителям сектора Газа.

Вспомнил председатель ДУМ и о поддержке мобилизованных со стороны мухтасибатов. «В этом году вашими усилиями к мобилизованным солдатам, несущим службу в СВО, четыре раза доставлялись гуманитарные грузы. <…> Мы с Маратом хазратом Марданшиным (имам-мухтасибом Ютазинского района — прим. Т-и) посетили Мариуполь: там очень тяжело», — отметил он.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Кроме того, Камиль хазрат перечислил мероприятия, состоявшиеся в рамках Года национальных культур и традиций, отдельно сказав о переходе республиканских медресе на татарский язык. «Если сегодня ставится задача по сохранению татарской идентичности, то эту работу, безусловно, выполняют медресе. Воспитание национальных кадров — ответственная задача», — подчеркнул муфтий.

Помимо этого, председатель ДУМ не забыл о выходе обновленного издания Корана «Казан басмасы» и ведущейся с опережением графика работе по подготовке рукописного Корана.

Отдельно Камиль хазрат Самигуллин остановился на вкладе ДУМ РТ в сохранение межконфессионального и межнационального мира в обществе. Так, по инициативе муфтията на различных площадках обсуждались запрет на ношение хиджаба, инцидент с сожжением Корана, случаи закрытия молельных комнат и мечетей и другие проблемы.