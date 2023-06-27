Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с Курбан-байрамом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил жителей республики с праздником Курбан-байрам.

«Дорогие единоверцы! – пишет Самигуллин. – Завтра с самого утра мусульмане соберутся во всех мечетях Татарстана и совершат праздничный намаз, воздавая хвалу Всевышнему за Его бесчисленные блага и радуясь наступлению великого праздника. Поистине, его главный смысл в том, чтобы человек проявил и доказал свою преданность Аллаху, научился жертвовать своим имуществом ради Его довольства и осознал несметную милость Создателя. Иными словами, Курбан-байрам напоминает нам: чтобы приблизиться ко Всевышнему, нужно быть богобоязненным и благодарным по отношению к Нему и добродетельным – к окружающим».

«Истинными целями курбана является не пролитая кровь жертвенного животного, а насыщение нуждающихся его мясом, т.е. пропитанием, очищение от грехов и благодарность Аллаху за то, что Он одарил тебя состоянием, которого нет у бедных. Вот почему в Татарстане наступлению Курбан-байрама радуются не только мусульмане: угощения получают нуждающиеся, независимо от своей национальной и религиозной принадлежности», – продолжил хазрат.

«Уважаемые единоверцы! Я искренне желаю, чтобы Создатель принял в эти священные дни Курбан-байрама наши жертвоприношения, добрые поступки, поклонения, молитвы и воздал нам за них Райскими садами. Пусть в каждом доме всегда царят благоденствие, процветание и счастье, не угасает свет веры. Милости Аллаха вам и Его бесценных наград в обоих мирах! С праздником Курбан-байрам!» – цитирует пресс-служба ДУМ РТ муфтия Татарстана.

Ранее жителей республики поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что Курбан-байрам — это праздник добрых дел и благих свершений. Он ведет мусульман к идеалам добра и справедливости, где бы они ни находились — в хадже, на трудовом посту или в ратном строю.

О том, как праздник жертвоприношения пройдет в этом году, читайте в материале «Татар-информа» «Курбан-байрам – 2023: все о главном мусульманском празднике в Татарстане».