Курбан байрам – 2023: все о главном мусульманском празднике в Татарстане

Один из столпов ислама – это хадж, паломничество к мусульманским святыням в городе Мекка в Саудовской Аравии

Фото: © «Татар-информ»

Как связаны Курбан-байрам и хадж?

Один из столпов ислама – это хадж, паломничество к мусульманским святыням в городе Мекка в Саудовской Аравии. Именно здесь произошли события, связанные с пророками Ибрахимом и Исмаилом.

Каждый год хадж проходит в месяц Зуль-хиджи. В течение этих дней паломники, облаченные в белые одеяния, совершают обход Каабы, пробежку между холмами Сафа и Марва, выезжают за пределы города и живут несколько дней в палаточном лагере, посещают долину Арафат, кидают камни в столбы, символизирующие Сатану.

Курбан-байрам – это праздник завершения хаджа.

Курбан-байрам празднуется после Ураза-байрама спустя 70 дней – в 10-й день месяца Зуль-хиджа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как определяют дату праздника?

Курбан-байрам празднуется после Ураза-байрама спустя 70 дней – в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Этот праздник отмечается в память о жертвоприношении, которое совершил Ибрахим (Авраам), второй по значимости пророк в мусульманской религии после Пророка Мухаммада ﷺ.

Для тех, кто не смог отправиться в паломничество, рекомендуют пост в первые 10 дней месяца Зуль-хиджа Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Нужно ли держать пост?

Если держать уразу в день Арафа (Гарэфэ), который выпадает на 27 июня (то есть накануне Курбан-байрама), то можно получить прощение грехов за два года – прошедший и будущий. Для тех, кто не смог отправиться в паломничество, рекомендуют пост в первые 10 дней месяца Зуль-хиджа. В них большая награда.

Что означает этот праздник?

«Ид аль-Адха», как арабы называют этот праздник, связан с жизнью двух пророков – Ибрахима (Ибрагима) и Исмаила, отца и сына. Всевышний, чтобы испытать преданность своего Друга (это второе имя Ибрагима), попросил принести в жертву своего сына – Исмаила. Несмотря на привязанность, Ибрахим послушал своего Господа.

По пути к месту заклания отца и сына повстречал человек, который попытался отговорить их от поступка. Исмаил отогнал человека камнями, сказав отцу: пусть тот выполняет повеление Аллаха. Как оказалось, это был Сатана в человеческом облике. И вот отец занес нож над сыном, но по повелению Аллаха он потерял способность резать. Ибрахим в гневе бросил нож и тот, попав в камень, расколол его – он все же был острым и наточенным, однако не стал резать Исмаила. Испытание завершилось, отец и сын его выдержали. Всевышний заменил Исмаила барашком. Испытав веру своего пророка, Всевышний показал, что ему не нужны кровавые человеческие жертвы.

В день праздника жертвоприношения во всех мечетях республики пройдут специальные намазы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что делают в день Курбан-байрама?

В день праздника жертвоприношения во всех мечетях республики пройдут специальные намазы (гает-намазы).

Гает-намазы должны пройти через полчаса после восхода солнца.

В Казани определен следующий порядок проведения праздничных мероприятий:

2:30 – 3:00 – чтение Священного Корана;

3:00 – 3:30 – праздничный вагаз (проповедь);

3:30 – гает-намаз;

3:40 – проповедь на арабском языке, чтение Корана, дуа (молитвы).

Праздничный намаз читается только коллективно и обязателен для мусульман-мужчин, достигших половозрелого возраста и обладающих разумом Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Как читается праздничный намаз?

Праздничный намаз читается только коллективно и обязателен для мусульман-мужчин, достигших половозрелого возраста и обладающих разумом. Для женщин же, детей, путников и физически немощных данная молитва не является обязательной.

Праздничный намаз читается вслед за имамом в два рака‘ата (цикла), в каждом из которых произносится 3 такбира с поднятием рук, читается «Аль-Фатиха» и любая короткая сура.

Важно заранее запланировать, в какой мечети будете молиться и на какой площадке закалывать животное Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Как подготовиться к празднику?

Праздник лучше проводить в кругу близких, что считается в исламе одним из видов поклонения. Перед Курбан-байрамом следует подготовить дом: сделать уборку и украсить его. Приветствуются угощения. А также нужно подготовить и себя – совершить полное омовение (гусль). Традиционно татары накануне (Гарэфэ коне) ходят в баню. Помимо этого, важно заранее запланировать, в какой мечети будете молиться и на какой площадке закалывать животное. Места для заклания можно найти по ссылке.

В Казани забой жертвенных животных продолжится до 20:32 30 июня Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Когда совершается жертвоприношение (курбан)?

После совершения праздничного намаза в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения, которые должны завершиться в течение 3 дней, но желательно сделать курбан в первый праздничный день.

В Казани забой жертвенных животных продолжится до 20:32 30 июня (до заката солнца).

Совершение курбана в день Ид аль-Идха обязательно для мусульманина, который достиг половозрелого возраста, обладает разумом и суммой нисаба (свободные/лишние денежные средства). Если у вас есть сбережения от 36 тысяч рублей, то жертвоприношение – ваш случай.

Крайне желательно заранее найти и «забронировать» барашка, потому что чем ближе праздник, тем больше ажиотаж Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сколько стоит барашек и где его взять?

В Казани и Татарстане стоимость варьируется от 12 до 16 тыс. рублей в зависимости от размера.

Крайне желательно заранее найти и «забронировать» барашка, потому что чем ближе праздник, тем больше ажиотаж и есть риск остаться с пустыми руками или приобрести животное по космическим ценам.

В преддверии праздника на просторах интернета много объявлений о продаже баранов. Но стоит быть внимательным, чтобы не обмануться – низкий ценник ставят, как правило, на ягнят. А обязательное условие для жертвенного животного – баран или коза должны быть взрослыми (не менее одного года).

Кроме овец в качестве курбана может быть любое парнокопытное животное: коровы или быки, достигшие 2-летнего возраста, и верблюды от 5 лет. При этом баран или коза закалываются на одного человека, а крупнорогатый скот на семерых.

После совершения курбана можно распоряжаться мясом на ваше усмотрение. Однако Пророк Мухаммад призывал к кормлению нуждающихся Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что делать с мясом жертвенного животного

После совершения курбана можно распоряжаться мясом на ваше усмотрение. Однако Пророк Мухаммад ﷺ призывал к кормлению нуждающихся: первую часть желательно оставить для своей семьи, вторую отдать нуждающимся родственникам, а третью часть жертвенного мяса следует отдать нуждающимся соседям (неимущим, студентам, в социальные учреждения).